AB İnovatif Girişimcilik Forumu 2023 Concorde Tower’de başladı

Avrupa Birliği’nin (AB) finanse ettiği AB İnovatif Girişimcilik projesi kapsamında düzenlenen EU Into Digital Forum 2023 etkinliği bugün yapılıyor.

Kıbrıs Türk toplumundaki işletmeleri dijital dönüşüme teşvik etmeyi hedefleyen etkinlik Concorde Otel’de bu sabah 10.00’da başladı.

AB Program Destek Ofisi’nden Jutta Pomoell-Segurola ve İnovatif Girişimcilik Projesi direktörü Shaun Henry’nin açılış konuşmalarıyla başlayan etkinlikte gün boyunca “Günümüz”, “Gelecek” ve "Business to Business (B2B)" odaları olmak üzere üç ayrı salonda panel ve sunumlar gerçekleştirilecek.

Gün boyu sürecek etkinlikte yapılacak panel ve sunumlarda, alanında uzman konuşmacılar tarafından katılımcılara kendi sektörlerinde rekabet avantajı elde etmek için faydalı yöntem ve stratejiler aktarılacak