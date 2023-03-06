AB Koordinasyon Merkezi'nin Toplantı Salonuna, Evren Çavdır'ın Adı Verildi

AB Koordinasyon Merkezi'nin Toplantı Salonuna, 6 Şubat Depreminde Hayatını Kaybeden Başbakanlık AB Koordinasyon Merkezi Uzmanı Evren Çavdır'ın Adı Verildi.
Başbakan Ünal Üstel: “Bu tarifsiz acıyı bir nebze de olsa hafifletmek ve suçluların hakettikleri cezaları almaları için elimizden gelen her şeyi ortaya koyacağız. Ses veriyoruz. Ses vermeye devam edeceğiz. Sesimizi daha da yükselteceğiz Sesimizin her yerde yankılanmasını sağlayacağız! Buradan size söz veriyorum; bu işin peşini asla bırakmayacağız!"