AB Uyum Komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi, Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komitesi, “Tüketicilerin Korunmasına İlişkin Gıdaların Resmi Kontrolü ve Hijyen Yasa Tasarısı”nı ele almaya devam ediyor.

Meclis’ten verilen bilgiye göre, bugün UBP Milletvekili Ersan Saner başkanlığında toplanan komite, Tüketicilerin Korunmasına İlişkin Gıdaların Resmi Kontrolü ve Hijyen Yasa Tasarısı’nı madde madde oylaması bugün de sürdü.

Saner’in başkanlığında toplanan komite toplantısına Başkan Vekili CTP Milletvekili Armağan Candan, UBP Milletvekili Özdemir Berova, UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, CTP Milletvekili Erkut Şahali, HP Milletvekili Jale Refik Roger ve HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu katıldı.

Tüketicilerin Korunmasına İlişkin Gıdaların Resmi Kontrolü ve Hijyen Yasa Tasarısı ile gıda güvenliği alanındaki eksikliklerin giderilmesi, ülkede üretilen ürünlere güvenin temin edilmesi ve Avrupa Birliği kurallarına uyumlu mevzuatın yürürlüğe girmesiyle etkin denetimlerin hayata geçirilmesi hedefleniyor.