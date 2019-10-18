AB Uyum Komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi, Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite bugün UBP Milletvekili Ersan Saner başkanlığında toplandı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre Komite, gündeminde bulunan Tüketicilerin Korunmasına İlişkin Gıdaların Resmi Kontrolü ve Hijyen Yasa Tasarısını görüşmeye devam etti.

Saner başkanlığındaki komite toplantısına; CTP Milletvekilleri Armağan Candan ve Erkut Şahali, UBP Milletvekilleri Özdemir Berova ve Oğuzhan Hasipoğlu, HP Milletvekilleri Gülşah Sanver Manavoğlu ve Jale Refik Rogers katıldı.

Toplantıda ayrıca, Temel Sağlık Hizmetleri, Gümrük ve Rusumat, Ticaret, Devlet Labaratuvarı Daireleri yetkililerinin yanısıra, AB Koordinasyon Ofisi, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Gıda Mühendisleri, Ziraat Mühendisleri Odaları , Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, Belediyeler Birliği, Veteriner Hekimler Birliği ve Restorancılar Birliği’nden temsilciler hazır bulundu.