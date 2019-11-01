AB Uyum Komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi’nde Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite, gündeminde bulunan, “Tüketicilerin Korunmasına İlişkin Gıdaların Resmi Kontrolü ve Hijyen Yasa Tasarısı”nı görüşmeye ve madde madde oylamaya devam etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Komite bugün UBP Milletvekili Komite Başkanı Hamza Ersan Saner başkanlığında saat 10.00’da toplandı.

Toplantıya, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Armağan Candan, HP Milletvekili Jale R. Roger, UBP Milletvekili Özdemir Berova, UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu ve HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu katıldı.

Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite toplantısına davetli olarak ise, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, Başsavcılık, Devlet Laboratuvarı Dairesi, AB Koordinasyon Merkezi, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası ve Restorancılar Birliği’nden yetkililer katıldı ve konu ile ilgili görüş ve önerilerini bildirdi.

Tüketicilerin Korunmasına Yönelik Gıda Maddelerinin Resmi Kontrolü ve Hijyen Yasa Tasarısı, Avrupa Birliği gıda güvenliği mevzuatının yerel koşullara uyumlaştırılmasını içeriyor.