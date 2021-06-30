AB'ye iki devletli çözüme destek vermemesinden dolayı eleştiri

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Başkanı Yılmaz Bora, Avrupa Birliği’ni Kıbrıs sorununun çözümü için iki devletli çözüme destek vermemesinden dolayı eleştirdi.

Bora yaptığı yazılı açıklamada, gerek Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, gerekse Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun Avrupa Birliği Konseyi’nin hazirandaki zirvesinin sonuç bildirgesine gösterdiği tepkiyi haklı ve isabetli bulduklarını kaydetti.

Kıbrıs Rum Kesimini muhatap alıp Kıbrıs Cumhuriyeti’nin eşit ortağı Kıbrıs Türk halkını yok sayarcasına tavır izlemesinin AB’nin ne ilkelerine de uluslararası hukuka uymadığını belirten Bora, “AB’nin Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin kendi ve Kıbrıs Türk halkının çıkarlarını koruma kararlılığını hazmedemediğini” söyledi.

Kıbrıs’ta iki devetli çözümün engellenmeye çalışıldığını belirten Bora, “Avrupa Birliği 53 yıllık başarısız görüşme sürecine karşı Türk tarafının iki devletli çözümünü kabul etmeyeceğini açıklaması şaşırtıcı değildir. AB bu açıklaması ile neyin peşinde olduğunu bir kez daha göstermiştir” ifadelerini kullandı.