AB Yerel Tarım Danışmanlık Hizmetlerine Yönelik Teknik Destek Projesi

Avrupa Birliği Yerel Tarım Danışmanlık Hizmetlerine Yönelik Teknik Destek Projesinin kapanış töreni, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığında yapıldı.



Proje sürecinde oluşturulan Tarım Danışmanlık Hizmetleri Sistemi sayesinde çiftçi ve hayvancılara durumunun değerlendirilmesi, standartlara uygunluk, iş geliştirme ve finansa erişim olmak üzere dört danışmanlık paketi sunulabiliyor. Danışmalık hizmetlerinde, işletmelerin sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için geliştirilmesi amaçlanıyor.



Danışmanlık hizmetlerinden “bitkisel üretim, hayvancılık ve gıda değeri zinciriyle uğraşan çiftçi ve kırsal kesim işletmeleri” faydalanabilecek.



Danışmanlık hizmetleri için fas.niras@gmail.com veya 2283735-126 numaralı telefondan randevu talep edilmesi gerekiyor.



ŞAHALİ



Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali törende yaptığı konuşmada, kapasite geliştirme çalışmalarında temel hedefin sürdürülebilirlik olduğunu, bu açıdan bu çalışmada başarı elde edilmiş olduğunu kaydetti.



Danışmanlık hizmetlerinin, tarımda işletmelerin kapasitesinin arttırılması, rekabet gücünün geliştirilmesi, işletmelerin sürdürülebilirliği bakımından önemli olduğunu ifade eden Şahali, tarımsal faaliyetlerin özünde rekabet edebilirliğin bulunduğunu, verimin arttırılmasının da ancak yatırımların günün koşullarına göre yapılarak sağlanabileceğini kaydetti.



Avrupa Birliği standartlarının benimsenmesi konusunda kararlı olduklarını belirten Şahali “Bu Avrupa Birliği ile birlikte yol alma ve ihtiyacının bir göstergesi olarak değerlendirilmelidir” dedi.





DOCHERTY



Avrupa Birliği Program Destek Ofisi, Ekonomi Bölüm Başkanı Michael Docherty, danışmanlık hizmeti verecek ekipte farklı alanlarda uzmanlaşmış danışmanlar bulunduğunu kaydetti.



Docherty, tarımda rekabet edebilirliği arttırmak, sürdürülebilir uygulamalara geçişi sağlamak ve gıda güvenliğini arttıracak uygulamaları hayata geçirme hedefiyle tarımsal danışmanlık hizmetleri projesini desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.



SOLYALI



Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Tarım ve Kırsal Kalkınma Danışmanlık Hizmetleri Koordinatörü Deniz Solyalı, Tarımsal Danışmanlık Hizmetlerinin, Avrupa Birliği desteği ile yapılan çalışmalardan elde edilen en önemli çıktılardan biri olduğunu ifade etti.



Solyalı, çalışmanın en önemli getirilerinden bir diğerinin de, tarımsal danışmanlık hizmeti projesinin Bakanlık bünyesinde yürütülmesi ve bu sayede personelin kapasitesinin arttırılması olduğunu söyledi.



AQUİLİNA



Yerel Tarım Danışmanlık Hizmetlerine Yönelik Teknik Destek Projesi Sorumlusu Donald Aquilina, Tarım Danışmanlık Hizmetleri projesinde Mart 2016’da 1.2 Milyon Euro’luk bir bütçe ile başlandığını, elde edilen en değerli sonucun ise, sürdürülebilir yerel tarım danışmanlık hizmeti verecek bir yapının hayata geçirilmesi olduğunu söyledi.



Danışmanlık hizmetleri için 38 uzmana eğitim verildiğini ve sınava tabii tutulduğunu anlatan Aquilina, düzeltilmesi gereken uygulamaların bulunup bulunmadığını görmek için 15 çiftçiye de deneme amaçlı danışmanlık hizmeti verildiğini kaydetti.



BARIN



Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezinden Burcu Barın ise, Proje sayesinde oluşturulan uzman danışman havuzuyla sürdürülebilir bir danışmanlık hizmeti sistemi geliştirdiklerini söyledi.



Barın, Proje ile sağlanan danışmanlık hizmetlerinin yeni bir AB desteği ile devamının sağlanacağını söyledi.