Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen’in bir soruya karşılık “iki Devletli çözümü asla kabul etmeyeceğiz“ şeklinde verdiği yanıtı “kuvvetle kınadı”.

Dışişleri Bakanlığından verilen bilgiye göye, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, AB Komisyonu Başkanı Von Der Leyen’in bir soruya verdiği cevaba ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, “AB yetkilileri bu açıklamalarıyla Kıbrıs Türk halkının iradesini hiçe saymaktadırlar” dedi.

“AB’nin bu pozisyonu GKRY’ne koşulsuz desteğinin de yeni bir örneğidir. Kıbrıs Türk halkına verdiği tek bir sözü dahi yerine getirmeyen AB’nin bu tutumu şaşırtıcı değildir” diyen Ertuğruloğlu, bu tutumun, ayrıca AB’nin, Ada’daki mevcut durumun devamından memnun olduğuna da işaret ettiğini söyledi.

“Adada herhangi bir anlaşma Kıbrıs Türk ve Rum tarafları arasında bulunacaktır. AB bu olguyu elbet anlayacaktır” diyen Ertuğruloğlu, Birliğe üyelik kriterlerini hiçe sayarak bir Rum devletini Kıbrıs diye üye yapan AB’nin bu utancını kamufle etmek adına sergilediği saldırgan ve çirkin tavrının asla kabul edilmeyeceğini, eşit uluslararası devlet politikasına sonuna kadar sahip çıkılacağını vurguladı.