ABD Büyükelçisi Garber, Çakisdez Festivali’ni gezdi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Kıbrıs Büyükelçisi Judith Garber, 9’uncu Kalkanlı Çakisdez Festivalini gezdi. Garber’e, Kalkanlı Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği (KAYDER) Başkanı Muzaffer Sevim ve Kalkanlı Muhtarı Kemal Kısaoğlu eşlik etti.

Festival ziyaretiyle ilgili olarak BRT’ye konuşan Judith Garber, festivali organize edenleri kutlayarak, çakisdezin binlerce yıldır Kıbrıs kültüründe ve mutfağında bir dayanak noktası olduğunu söyledi.

Kıbrıs’tan ayrılmadan önce bu festivale katılabildiği için mutlu olduğunu belirten Garber, festivalin bölgenin gelenek ve göreneklerini sergileyen harika bir iş olduğunu vurguladı.

Garber, adanın eşsiz ekosistemi ve tarımsal geleneklerini korumanın önemine değinerek, yangında yok olan eski zeytin ağaçları için üzgün olduğunu, bu ağaçların ve Kıbrıs’ın doğal mirasının korunmasının bu festivalle vurgulandığını ifade etti.