ABD Büyükelçisinden Birkan Uzun için başsağlığı mesajı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Lefkoşa Büyükelçisi Judith Garber, kayak kazasında hayatını kaybeden Birkan Uzun’un ailesine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Özel Temsilcisi M. Ergün Olgun, Oregon Amerika’da kayak kazasında hayatını kaybeden genç dağcı Birkan Uzun’un ailesinin isteği üzerine, ABD’nin Lefkoşa Büyükelçisi Judith Garber’e mektup göndererek, Uzun’un ölümü konusunda ABD yetkililerinin yürüttüğü soruşturmanın sonucu hakkında bilgi istedi.



ABD Büyükelçisi Judith Garber ise bugün gönderdiği yanıtta, Birkan Uzun hakkında; “Açıkçası, yaşama ve macera hevesiyle dolu bir bireydi. Eminim birçok kişiye ilham kaynağı oluşturuyordu” ifadelerini kullandı.Büyükelçi Garber yanıtında; en derin taziyelerinin Birkan Uzun’un ailesine iletilmesini rica ederek Büyükelçilik’in, soruşturmanın durumu hakkında bir güncelleme için Oregon’daki ilgili kolluk kuvvetlerinden bilgi isteyeceğini bildirdi.Cumhurbaşkanlığı, Birkan Uzun’un naaşının ülkeye getirilmesi yönünde çalışmalarını sürdürüyor.