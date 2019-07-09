ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsüne tepki

KKTC İnsan Hakları Derneği, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus’un “Türk gemilerinin Doğu Akdeniz’de sondaja son vermesini talep eden” açıklamasını protesto etti.
Dernek Başkanı Hasan Yılmaz Işık, yazılı açıklamasında, Kıbrıs Türk halkının Akdeniz’deki hidrokarbon kaynakları üzerindeki haklarının uluslararası hukuka dayandığını ifade ederek, “Derneğimiz ABD’yi Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs üzerindeki meşru haklarına, uluslararası hukuk ve insan haklarına saygı göstermeye davet etmektedir” dedi.