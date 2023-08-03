ABD Kongre Üyesi Sessions, KKTC’de temaslarda bulundu

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Cumhuriyetçi Parti Teksas Eyaleti Kongre Üyesi Pete Sessions, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın (KTTO) davetlisi olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde inceleme ziyaretinde bulundu.

KTTO’dan verilen bilgiye göre, Sessions, daha önce Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne ziyaret gerçekleştirirken, bu kez de Kıbrıs Türk tarafı ile istişarelerde bulunmak ve adadaki her iki tarafa dair fikir sahibi olmak üzere KKTC’yi ziyaret etti.

Açıklamaya göre, Sessions, KKTC’de bulunduğu süre zarfında başta Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Meclis Başkanı Zorlu Töre olmak üzere bir takım temaslarda bulundu ve tarihi yerleri ziyaret ederek, ülke hakkında detaylı bilgi edindi.

Kongre üyesi Sessions, ayrıca Kıbrıs Türk tarafının özellikle turizm sektörüne dayalı ekonomik gelişimini desteklemek üzere görüş alışverişlerinde bulundu.

Kıbrıs Türk halkını bugüne kadar katettiği başarıdan dolayı takdir ettiğini ifade eden Sessions, teknoloji konusundaki kendi tecrübelerine dayanarak, özellikle ülkedeki üniversiteler tarafından kat edilen ilerlemeye ve üniversite mezunlarının kalitesine şahit olmaktan memnun olduğunu kaydetti.

Sessions, KKTC’nin dostu olduğuna vurgu yaparak, Kıbrıs Türk halkının sesinin duyurulması çabalarına elinden gelen katkıyı koymaya hazır olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ABD Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Pete Sessions ile Kıbrıs sorununun ele alındığı bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Kıbrıs Türk Ticaret Odası'nın (KTTO) davetine icabetle, Ercan Havalimanı üzerinden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelen Sessions, KTTO Başkanı Turgay Deniz ile görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanı Tatar tarafından kabul edildi.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Ergün Olgun ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk İşleri Danışmanı Sülen Karabacak da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, uluslararası topluma ve ABD’ye, “Kıbrıs Türk tarafının iki Devlet ve egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüye dayalı yeni politikasını tanıma” çağrısında bulundu ve bu yeni politikanın, sadece Kıbrıs'taki taraflar için değil, aynı zamanda Doğu Akdeniz bölgesinde sorunların çözümü için de uygulanabilir, adil ve sürdürülebilir bir temel oluşturacağını belirtti.

Yarım asrı aşkın süredir federal zeminde yürütülen müzakerelerin, Kıbrıs'ı bir Helen adası olarak gören Rum zihniyeti yüzünden tükendiğini belirten Tatar, Kıbrıs'ta yeni bir sayfa açmanın ve iki halkın – Kıbrıs Türkleri ve Kıbrıs Rumlarının işbirliğine dayalı ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde yan yana yaşayabilecekleri bir gelecek kurmanın zamanının geldiğini söyledi.

Tatar, “Kıbrıs sorununun çözülebilmesini teminen, Kıbrıs Rum tarafınca defaten reddedilen federasyon temelli müzakerelerde – 2004 BM Kapsamlı Çözüm (Annan) Planı ve 2017 Crans-Montana örneklerinde olduğu gibi – ısrar etmek yerine, artık yeni bir yaklaşım gerekmektedir” dedi.

Kıbrıs Türk Halkı üzerinde uygulanan haksız izolasyon nedeniyle ülkemize doğrudan uçuş gerçekleştirilemediğini ve anavatan Türkiye dışında kalan ülkelerle doğrudan ticaret yapılamadığını dile getiren Tatar, Kıbrıs Türk Halkının dirençli ve çalışkan olduğunu ve tüm bu engellemelere rağmen gençlere daha iyi bir gelecek sağlama adına ekonomiyi, başta turizm, yüksek öğrenim, tarım ve inşaat sektörleri olmak üzere geliştirmeyi başardıklarını sözlerine ekledi.

Kıbrıs Türk Halkının kendi kültürü, dili, dini, tarihi ve geleceğe dair beklentileri olan farklı bir Halk olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs adasının Anavatan Türkiye’ye sadece 70 kilometre uzaklıkta stratejik bir bölgede bulunduğunun altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, 1960 yılında kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumların eşitliği zemininde kurulduğunu ifade ederek şöyle devam etti:

“Bu ortaklık cumhuriyeti üç yıl sonra Rumların silah zoruyla Kıbrıs Türklerini devlet yapısından atması neticesinde yıkılmıştır. Adanın Yunanistan ile birleşmesi (ENOSIS) emelleri doğrultusunda Rum-Yunan ikilisi, 1963-1974 yılları arasında Türk köylerine saldırılar gerçekleştirmiştir. 1974 yılının Temmuz ayında Yunan cuntası tarafından gerçekleştirilen darbe neticesinde “Kıbrıs Helen Cumhuriyeti” ilan edilmiştir. Bunun üzerine Türkiye, uluslararası anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini yerine getirerek Barış Harekatını gerçekleştirmiştir. Böylece adaya barış gelmiş, daha fazla kan akması engellenmiş ve mezalime son verilmiştir”.

Cumhurbaşkanı Tatar “Kıbrıs Türk halkı 1963 yılı itibarıyla kendi yönetim mekanizmalarını kurmuş ve bu yönetim 1983 yılında egemen ve demokratik bir Cumhuriyet olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne dönüşmüştür” şeklinde konuştu.

“Adada bir çözüme varılmasına hazırız, ancak bu çözüm pratik, adil ve sürdürülebilir olmalıdır” diyen Tatar, “Bu amaca ulaşabilmek için varılacak anlaşmanın iki Devlet temeline dayandırılması gerekmektedir. Bunu, daha iyi bir Kıbrıs için barışın sürdürülebilmesi adına, Kıbrıslı Türkler, Kıbrıslı Rumlar, Türkiye ve Yunanistan’ın yanı sıra bölgede istikrar isteyen tüm ilgili taraflar için istemekteyiz” ifadelerini kullandı.

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Pete Sessions, geçmişte Kıbrıs Rum tarafını ziyaret ettiğini, bu kez de ülkemizi ziyaret etmekten memnuniyet duyduğunu ve Kıbrıs Türk tarafının yeni vizyonu ile ilgili daha fazla bilgi edinmek istediğini ifade etti.

Sessions, adadaki her iki halka saygı ilkesinin önemli olduğuna vurgu yaparak, bir anlaşmaya varılabilmesi için sağduyu ve büyük liderlik gerektiğini belirtti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın davetlisi olarak Amerika Birleşik Devletleri’nden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gelen Cumhuriyetçi Partili Temsilciler Meclisi Üyesi Pete Sessions’ı kabul etti.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre Töre, ABD’li Kongre Üyesini, “Haketmediğimiz ambargolara tabii tutuluyorken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gelip bizleri dinleme cesaretinizden dolayı sizlere teşekkür ederim” diyerek karşıladı.

Meclis Başkanı Töre konuşmasının devamında, Kıbrıs sorununu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluş süreci ile ilgili bilgiler verdi. Kıbrıs sorununun çözümü için Kıbrıs Türklerinin her zaman iyi niyet ve iş birliği ruhu ile hareket ettiğini ve bu iradelerini de Kıbrıs müzakereleri süresince ortaya çıkan çözüm planlarına “evet” diyerek ortaya koyduklarını belirtti. Töre, Rum tarafının ise bir ortaklık devleti çatısı altında yaşama iradesine sahip olmadığını, refahı ve yönetimi Kıbrıs Türkleri ile paylaşmak istemediğini açıkça gösterdiğini anlattı.

Meclis Başkanı Töre, Kıbrıs Türk halkının özden gelen hakları çerçevesinde, kendi kendini yönetme iradesini ortaya koyarak ilan ettikleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin artık uluslararası toplum tarafından tanınmasının vaktinin geldiğini söyleyerek, Amerika Birleşik Devletleri’nden beklentilerinin daha fazla adalet olduğunu belirtti.

Başkan Töre, Temsilciler Meclisi Üyesi Pete Sessions’ın KKTC’yi ziyaret etme cesaretinin diğer Kongre Üyelerine de örnek ve ilham teşkil etmesini temenni ederek sözlerini sonlandırdı.

-Sessions

Pete Sessions ise konuşmasında, “Hiçbir zaman ifade etmekten çekinmiyorum, ben her zaman adaletten, denge ve doğruluktan yanayım. Adaletsizliklerle ilgili aslında söylenebilecek pek çok şey vardır. Geçmişte Güneyi de ziyaret ettim, şimdi ise Kuzeyi ziyaret etmenin son derece doğru ve adil olduğunu düşünüyorum. Bu bağlamda, sizlerin de görüşlerini duymaktan son derece mutluluk duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Meclisi Şeref Salonunda gerçekleşen kabulde, Temsilciler Meclisi Üyesi Pete Sessions’a, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz ve Genel Sekreter Aysun Önet İleri eşlik etti. Kabulde ayrıca Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreteri Seral Fırat ile Özel Kalem Müdürü İrem Uygun da hazır bulundu.