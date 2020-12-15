ABD'nin yaptırım kararına tepki

Cumhurbaşkanlığı, Amerika Birleşik Devletleri’ni, Türkiye’ye karşı aldığı yaptırım kararından dolayı kınadı.

ABD’nin Türkiye ile ilgili aldığı yaptırım kararlarının değerlendirildiği Cumhurbaşkanlığı açıklamasında, “Türkiye Cumhuriyeti’nin S-400 hava savunma sistemi alımını gerekçe göstererek Amerika Birleşik Devletleri’nin 14 Aralık 2020 tarihinde aldığı mesnetsiz yaptırım kararını esefle karşılıyor ve kınıyoruz. NATO’nun en önemli üyelerinden biri olan Türkiye’ye karşı alınan bu karar müttefiklik ilişkisi ile de bağdaşmamaktadır” denildi.

ABD’nin, 1974 yılında Kıbrıslı Türkleri toplu katliamdan kurtaran Barış Harekatı’nı gerekçe göstererek ambargo kararı aldığı; Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne uyguladığı silah satış ambargosunu kaldırdığı anımsatılan açıklamada, “Türkiye Cumhuriyeti kendi savunmasını güçlendirmek için egemen bir ülke olarak bir karar almıştır. ABD’nin bu karara saygı göstermesi gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Kıbrıs Türk halkının varlığının yegâne güvencesi olan Anavatan Türkiye’nin, konuyu diyalog ve diplomasi yoluyla çözme konusundaki yapıcı önerisinin desteklendiği kaydedilerek, “ABD’nin, bu yanlış kararı yeniden gözden geçirmesini bekliyoruz” denildi.