ABD temsilciliği önünde Filistin halkına destek eylemi

Bağımsızlık Yolu, Anonim Gençlik ve Baraka Kültür Merkezi, Amerikan Temsilciliği önünde Filistin halkında destek için eylem düzenledi eyleme Kıbrıs Sosyalist Partisi’nin de destek verdi.
Anonim Gençlik’ten Ahmet Sucubaşı tarafından okunan yazılı açıklamada da “Yaşanmakta olan Filistin halkına Siyonist İsrail devletince yönelen bir soykırım girişimidir. Milyonlarca insana, hem de gidebilecekleri güvenli hiçbir yer yokken evlerini boşaltmalarını söylemek, hastaların hastaneleri boşaltmasını beklemek soykırım olarak tanımlanabilecekken, sivillerin üzerine on gündür yağdırılan bombalar insanlığa karşı işlenebilecek en büyük suç, yani bir soykırım girişimidir!” denildi.