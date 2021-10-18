ABD ve Yunanistan'ın açıklamalarına protesto

Dernek Genel Başkanı Hasan Y. Işık yazılı açıklamasında, Yunanistan ve Kıbrıslı Rumların, yaptıkları ittifaklar ile Kıbrıs’ta üçüncü ülkelere sağladıkları askeri üsler ve sürekli savaş tatbikatları ile bizzat Kıbrıs Türk halkı ve insan hakları için tehdit oluşturduğunu kaydetti.
Kıbrıs Türk halkının 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki ortaklık haklarını gasp eden Rumlardan ortaklık ve iş birliği beklenemeyeceğini ifade eden Işık, Rum yönetiminden sözde “Federasyon” adı altında bir anlaşmanın hayalden öte bir anlamı olamayacağının bilinmesini istedi ve gerekli kararları alması için Meclis’e çağrı yaptı.