ABD’den Rumları şoke eden talep

Doğu Akdeniz’de enerji paylaşımı ve Kıbrıs sorununda kurduğu ikili ilişkilerle Türkiye karşıtı cephe oluşturmaya çalışan Rum yönetimi, ABD’nin F-35’lerle ilgili Türkiye’ye yaptırım istediği yasa tasarısında, son dakika şokunu yaşıyor.

ABD yönetimi, Rumları memnun eden maddeler de içeren tasarıya, “Limanlarını Rus savaş gemilerine kapatacaksın” maddesi ekledi, Rum lider Nikos Anastasiadis, “Egemenliğimize müdahale” dedi. Yasa tasarısı, ilk haliyle Rumları oldukça memnun ediyordu.

Tasarının son halinde, Rumlar’dan Rus savaş gemilerine limanlarını kullandırtmaması ve kara paranın aklanmasıyla ilgili ABD ile yakın işbirliği yapması istendi.

Rusya lideri Vladimir Putin’le 2015’te imzaladığı anlaşmayla limanlarını Rus savaş gemilerine açan Rum lider Nikos Anastasiadis, tasarının son haline tepki göstererek, “Her iki madde de egemenliğimizi ihlal ediyor. Bu maddeler çok talihsiz olmuş. Rus savaş gemileri, insani operasyonlar çerçevesinde ikmal yapıyor” dedi.

(Hürriyet)