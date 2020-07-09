“ABD’nin rumları askeri destek ve eğitim programına alması saygısızlık, siyasi ahlaksızlık”

KKTC İnsan Hakları Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, ABD’nin Kıbrıslı Rumları askeri destek ve eğitim programına dahil etmesinin “saygısızlık, siyasi bir ahlaksızlık” olarak niteledi.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Işık, bu tavrın Rumların gerçek niyetinin askeri seçenek olduğunu kanıtladığını söyledi.

Kıbrıslı Türklerin çözüm ve barış istediğini kanıtladığını vurgulayan Hasan Yılmaz Işık, “Kıbrıs Türk halkına verilen sözleri tutmak yerine bu saygısızlığın yapılması tam bir siyasi ahlaksızlıktır” ifadelerini kullandı.

Işık, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 2 ortağından biri olan Kıbrıslı Türklerin, garantör ülke Türkiye’nin hak ve çıkarlarını pervasızca ihlal ve gasp eden Rumlar Kıbrıs’ta bir uzlaşma ve anlaşmadan yana değil. Olanlar, bunun açık ifadesidir” dedi.

Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2020, 18:54