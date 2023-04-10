ACE of MICE Girne’de düzenlendi

Toplantı, Kongre ve Seminer Turizmi (MICE) “Oscar”ları olarak bilinen ve Dream Project tarafından 11’incisi düzenlenen ACE of MICE, 7-9 Nisan tarihleri arasında, Elexus Hotel and Convention’da yer aldı.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Bakanlık himayelerinde, Elexus Hotel & Convention ev sahipliğinde, Türk Hava Yolları, Cyprus Royal Turizm ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı destekleriyle gerçekleşen organizasyona, toplantı, kongre ve seminer turizmi sektöründen, ulusal ve uluslararası kurumsal firma ve operatörler, oteller, acenteler, turizm ve etkinlik sektörü profesyonelleri katıldı.

Etkinliğin son gününde kongre, toplantı, etkinlik ve turizm sektörünün en iyileri için ödül gecesi düzenlendi.

ATAOĞLU

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ödül gecesinde yaptığı konuşmada, etkinliğin 11’incisinin KKTC’de düzenlenmesinden mutluluk duyduklarını belirterek, organizasyonun gerçekleşmesine katkı koyanlara teşekkür etti.

Organizasyonun, KKTC’nin marka değerine ve destinasyon tanıtımına büyük katkı sağladığını kaydeden Ataoğlu, yeni havalimanı, yeni havayolu, mevcut havayollarının bilet fiyatlarını aşağıya çekmek için yaptığı çalışmalar ve Bakanlığın alternatif turizm modellerini geliştirme çabalarıyla ülke turizminin kısa sürede arzu edilen noktaya geleceğine inandığını ifade etti.

ATAMAN

Dream Project CEO’su Volkan Ataman, 55 sektörle etkileşim halinde olan, ülke tanıtımındaki rolü ve 13.8 milyarlık ticari hacmiyle ekonomiye önemli katkısı bulunan sektörde, Masters of Events ACE of M.I.C.E. ödüllerinin büyük önem taşıdığını söyledi.

Etkinliğin KKTC’de ilk kez gerçekleştiğini kaydeden Ataman, organizasyonun, KKTC’nin bu alandaki marka değerine ve destinasyon tanıtımına büyük katkı sağlayacağına inanç belirtti.

En iyi etkinlik prodüksiyonundan en iyi dijital etkinliğe, en iyi "incentive" (teşvik) etkinliğinden en iyi kültür sanat etkinliğine kadar 23 ayrı kategoride en iyilerin ödüllendirildiği gecede, 11’inci ACE of M.I.C.E. Awards Onur Ödülü, sektörde 50’nci yılını tamamlayan Jolly turizm şirketinin onursal başkanı Sinan Vardar’a; Başarı Ödülleri de 2016 yılından itibaren bu yana turizmine kaktı koyan Elexus Hotel & Convention Direktörü Baturalp Bozkurt’a ve destinasyon destinasyon tanıtımını yaparak birçok etkinliğin gerçekleşmesine kaktı koyan ve ülkeye yeni bir havayolu kazandıran Cyprus Royal Turizm’e verildi.