Açıklamalar yargıya taşınacak

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Genel Sekreter Şener Elcil’e yönelik açıklamaları yargıya taşıyacaklarını açıkladı.

KTÖS Genel Başkanı Emel Tel, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın dün basına yansıyan açıklamalarının KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil’e yönelik hakaret içerdiğini savunarak, “Hukukçularımızın verdiği görüş doğrultusunda konuyu yargıya taşıyacağımızı kamuoyuna duyururuz” açıklamasında bulundu.

Bunun Kıbrıs Türk toplumunun sesini yükselten örgütleri susturmaya yönelik bir operasyon olduğunu savunan Tel, AKP’y bu operasyonu başlatma eleştirisinde bulundu.