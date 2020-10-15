‘Acil bir işiniz yoksa güneye geçmeyin’

Lefkoşa Devlet Hastanesi eski Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Kıbrıs’ın güneyindeki covid-19 vaka sayısının artması sonucu uyarıda bulunarak “Acil bir işiniz yoksa güneye geçmeyiniz.” dedi.

Dizdarlı’nın paylaşımı şöyle:

“Dikkat

Guney Kıbris’ta karantina uygulaması hafife alındığından covid-19 vakaları artmış durumdadır.

Acil bir işiniz yoksa güneye geçmeyiniz.

Güneyde çalısan veya okula giden yurttaşlarımız ise çok dikkatli olmalı, kuzeye geçtiklerinde kendilerini izole etmeli, sık sık pcr yapmalıdırlar.

UNUTMAYINIZ :

Maske, Sosyal mesafe ve Hìjyen hâlà bilinen en iyi koruma aracıdır”