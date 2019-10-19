Acil çözüm bekleyen sorunlar Bakan Amcaoğlu ile görüşüldü

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (Haksen), çözüm bekleyen acil konularla ilgili Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ile kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı.

Maliye Bakanlığı’nın görev yetki ve sorumluluk alanına giren konularla ilgili önümüzdeki haftadan itibaren çözüm odaklı teknik çalışmalara başlayacağını duyuran Sendika, Maliye Bakanlığı ile istişare içinde olunacağını da belirtti.

Hak-Sen’den verilen bilgiye göre Sendika Başkanı İzzet Türkmen, görüşmede sorunları dile getirerek, Amcaoğlu’nun son yıllardaki en aktif ve çözüm odaklı çalışan Maliye Bakanı olduğu söyledi.

Sendikanın çözüm talep ettiği konular şöyle:

“Merkezi Cezaevi çalışanlarının baremleri ile ilgili yasa çalışması, tahsisatlarla ilgili Kamu Görevlileri Yasası’nda düzenleme, 2003’te torba kadroyla işe alınan kamu görevlilerinin İhtiyat Sandığı borçlarıyla ilgili faiz indirimi veya affı konusunda yasal çalışma, kamudaki engellilerin baremleri ile yasal çalışma ve kamu çalışanlarının ek mesaisinin gününde ödenmesi.”

Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2019, 16:51