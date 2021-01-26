Acil Durum Hastanesinde tedavilere başlandı

Sağlık Bakanlığı, Lefkoşa’daki Acil Durum (Pandemi) Hastanesi'nde koronavirüs (Kovid-19) hastalarının tedavilerine başlandığını açıkladı.

Acil Durum Hastanesi’nde Kovid-19 hastalarının tedavisine başlanmasından dolayı daha önce burada yapılmakta olan PCR testlerinin bugünden itibaren Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Ayaktan Tanı Merkezinde yapılacağı duyuruldu.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 65 yaş üstü kişilerin Kovid-19 aşılarının Dr. Burhan Nalbantoğlu'nda Poliklinik binasında 14.00-20.00 saatleri arasında randevulu olarak yapılacağı da belirtildi.