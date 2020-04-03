"Acil ihtiyaçların tedarik edilmesine yönelik siparişler verildi"

Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi, Avrupa Komisyonu ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile koronavirüsle mücadele konusunda sürdürdükleri çalışmaların sonuç vermeye başladığını belirtti.

Yapılan açıklamaya göre, salgının yönetimi ve koordinasyonuna yönelik Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) tavsiyeleri ve uzman desteği paralelinde Sağlık Bakanlığı ile yürütülen çalışmalar yanında, acil ihtiyaçların tedarik edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda aşama kaydedildi.

Bu çerçevede, Sağlık Bakanlığı ile yoğun bir şekilde sürdürülen ve Dünya Sağlık Örgütü acil ihtiyaçlar listesi ve kalite standartları ile uyumlu olarak sonlandırılan çalışmalar neticesinde, sağlık çalışanları için 30 bin adet koruyucu ekipman seti, 40 adet ventilatör, 20 adet monitör ve 60 adet perfüzör dahil yoğun bakım üniteleri için ekipman temini, COVID-19 tanısal testlerini yürüten laboratuvar için biyokabin ve yaklaşık 5 bin PCR kiti ve tedavide kullanılacak ilaçlar için siparişler verildiği vurgulandı.

Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi ilk etap siparişlerin Nisan ayı içerisinde Kıbrıs’a gelmesinin beklendiğini, siparişlerin en kısa sürede ülkeye ulaştırılmaları için çalışmalaron yoğun bir şekilde devam ettiğini kaydetti.