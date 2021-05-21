Açılımlar sürüyor

Sağlık Bakanlığı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar doğrultusunda koronavirüs önlemlerinde bazı açılımlar daha yapılmasına karar verdi.

Kararlara göre, sokağa çıkma yasağı 24 Mayıs Pazartesi’den itibaren haftanın tüm günleri için saat 23.00 ile 05.00 arasında uygulanacak. Bu saatlerde temel ihtiyaçların karşılanması haricinde sokağa çıkmak yasak olacak.

Yine pazartesiden itibaren perakende ve mağazacılık hizmetleri ve kapalı olarak belirtilmeyen tüm hizmetler/sektörler 08.30-20.00 saatleri arasında; restoranlar, kafe, pastane, büfe ve meyhaneler ise 10.00-22.30 saatleri arasında açık olacak. Marketlerin çalışma saatleri ise 07.00-22.00 olacak.

Sağlık Bakanlığı’nın duyurduğu kararlarda haftalık Covid-19 veri tablosuna da yer verildi:

HAFTALIK COVİD-19 VERİ TABLOLARI (18.05.2021)

KARŞILAŞTIRMA TABLOSU 11.05.2021 18.05.2021 Değişim Toplam vaka sayısı 287 209 -27,18% Yerel vaka sayısı 199 157 -21,11% Karantinada pozitifleşen 74 36 -51,35% Yurtdışı vaka 14 16 14,29% 100.000 de vaka sayısı 75,13 54,71 -27,18% 100.000 de yerel vaka sayısı 51,98 41,00 -21,12% Test sayısı 58.653 49.212 -16,10% Test pozitiflik oranı 0,49% 0,42% -14,29% Hastanede tedavi gören 43 26 -39,53% Yoğun bakımda tedavi gören 2 1 -50,00% Yoğun bakım oranı 0,39% 0,27% -30,77% Aktif Vaka Sayısı 511 365 -28,57% İLÇELERİN ORTALAMA GÜNLÜK 100.000 DE VAKA SAYISI 11.05.2021 18.05.2021 Değişim KKTC GENELİ 10,71 7,8 -27,17% LEFKOŞA 15,8 11,3 -28,48% GAZİMAĞUSA 6,4 5,4 -15,63% GİRNE 11,9 7,1 -40,34% İSKELE 3,5 3,0 -14,29% GÜZELYURT 2,4 1,8 -25,00% LEFKE 0 0,0 0,00%

KAPALI OLAN YERLER;

-Sinema salonları, nişan-düğün salonları(kapalı alan), casinolar, bar, nargile kafe ve salonları, kapalı çocuk oyun alanları, masaj salonları, spa, açık büfe hizmet veren lokantalar, club, hamam, saunalar.

Not: Vaka sayılarına göre Sinema salonları ve kapalı çocuk oyun alanları 03.06.2021 tarihinde açılacaktır; Bar ve clublar 03.062021 tarihinde açılacaktırr; Kapalı oyun salonları ve casinolar 10.06.2021 tarihinde açılacaktır

AÇIK OLAN YERLERDE KURALLAR;

Tüm kurum ve kuruluşlar pandemi kuralları çerçevesinde normal çalışma düzeni ile hizmet vereklerdir.

İşletmeler müşteri ve çalışan toplamı azami 5 m2’de 1 kişi olacak şekilde düzenleme yapacaklardır. Sosyal mesafenin korunabilmesi amacıyla bu işletmeler m2 alanlarını ve çalışan da dahil olmak üzere bir anda işletme içerisinde toplam kaç kişi olabileceğini belirtilen levhayı işletme girişlerine koymak ve bu doğrultuda yerlere işaretleme yapılmak zorundadırlar. Ayrıca hijyen ve dezenfekte koşullarının hem işyerinin içinde hem de giriş ve çıkışlarda uygulanması zorunlu olup, bu tedbirleri almak ve uygulamak işyerinin sorumluluğundadır.

Giyim sektöründe ürün denemeleri yapılmayacaktır.

Tedarik zinciri ile ilgili tüm işlemler 08:00-21:00 saatleri arasında yapılacaktır.

Covid-19 testleri ile ilgili olarak; aşağıda alınan kararlarda belirtilmeyen tüm kurum/kuruluş ve sektörlerin taranması Sağlık Bakanlığı tarafından random gerçekleştirilecektir.

Açık olan sektörler, bağlı oldukları birlikler İlçe Emniyet Kurulları, belediyeler ve Polis Genel Müdürlüğü tarafından denetlenecektir.

İşletmeler, düzenlenecek olan taahhüt forumlarını imzalayacak ve belirtilen kurallara uyulmadığı takdirde ilgili kurum hakkında yasal işlem başlatılacaktır.

Doğum günleri açık alanlarda pandemi kuralları gözetilerek yapılabilecektir.

Mevlitler açık alanlarda pandemi kuralı gözetilerek yapılabilecektir.

KARARLAR

07.06.2021 tarihinden itibaren teknolojik altyapının tamamlanmasının ardından gelecek kişilerin ülkeye giriş kriterleri aşağıdaki tablolarda belirtilen şekilde olacaktır. Bu amaçla otomasyon kurulumu çalışmaları başlatılmıştır.

Sınır Geçiş Kriterleri (Ada Dışı) Son 7 günde 100,000 de vaka sayısı . AŞILI AŞISIZ UÇUŞ ÖNCESİ KARANTİNA - TEST UÇUŞ ÖNCESİ KARANTİNA-TEST 175< (Kırmızı) Son 72 saatte PCR Son 72 saatte PCR 10 gün karantina sonrası PCR testi 174-70 (Turuncu) Son 72 saatte PCR Karantinasız giriş, gelişinden itibaren 72-96 saati arasında PCR testi Son 72 saatte PCR 10 gün karantina sonrası PCR testi 8-69 (Sarı) Son 72 saatte PCR Karantinasız giriş, gelişinden itibaren 72 saatte PCR testi Son 72 saatte PCR 7 gün karantina sonrası PCR testi <7 (Yeşil) Test zorunluluğu yok (aşılı) Karantinasız giriş, test zorunluluğu yok Son 72 saatte PCR Karantinasız giriş

2- Ada içi sınır geçişleri şartların ugun hale gelmesi ile aşağıdaki tabloda yer alan kriterlere göre olacaktır. SINIR GEÇİŞ KRİTERLERİ ( ADA İÇİ ) Son 7 günde 100,000 de vaka sayısı. ZORUNLU ( İKAMET, ÖĞRENCİ,İŞ) SAĞLIK KEYFİ 175< (Kırmızı) Son 7 günde yapılmış negatif PCR testi Son 72 saatte yapılmış negatif PCR testi. KAPALI 174-70 (Turuncu) Son 7 günde yapılmış negatif PCR testi veya hızlı antijen testi. Son 72 saatte yapılmış negatif PCR testi. Son 72 saatte yapılmış negatif PCR testi. 8-69 (Sarı) Son 7 günde yapılmış negatif PCR testi veya hızlı antijen testi. Son 7 günde yapılmış negatif PCR testi Son 7 günde yapılmış negatif PCR testi <7 (Yeşil) Test zorunluluğu yok. Test zorunluluğu yok. Test zorunluluğu yok.

Not:

Ülke renkleri haftalık olarak komitemiz tarafından güncellenecektir. Tabloda belirtilen ülke risk seviyeleri (renkler), adamıza gelişlerde transit olarak gelecek yolcular için uygulanacaktır.

İlgili ülkenin test pozitif oranı %4’ün üzerinde olması halinde bir üst risk seviyesinde değerlendirilecektir.

Kişilerin ülkemizde ikamet adresi göstermeleri ve ülkeye gelmeden önce “Güvende Kal Uygulaması”nı indirmeleri koşulu ile el bilekliği ile geldikleri ülkeye göre 10-14 günlük karantina sürelerini belirtilen ikamet adreslerinde geçirebileceklerdir. Karantina sürelerini geçirmeleri amacıyla taahhüt ettikleri ikamet adreslerine ya kendi araçları ile yalnız veya bir şoför eşliğinde yada Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen toplu taşıma, taksi, turistik minibüs izinli araçlar ile gideceklerdir. 65 yaş üstü kişiler ve sağlık nedeni ile kurul ile yurt dışına giden kişiler “Güvende Kal Uygulaması” nı ülkeye gelmeleri akabinde indirebileceklerdir.

Ev karantinası kurallarına uymayan kişilerin merkezi karantinaya gönderilerek, kişilerin karantina ücretlerini kendilerinin ödemesi ve ilgili mevzuat uyarınca haklarında cezai işlem başlatılması önerilmektedir.

Ülkemizde Covid-19 pozitif kişi ile karantina gerektiren teması bulunan kişiler, 10 gün karantinaya tabi olacaklardır. 10 günün bitiminde temaslı kişilerden alınacak PCR test sonucunun negatif olması halinde izolasyon süreleri sonlandırılacaktır. Ülkemizde düzenlenecek uçak seferlerine günde azami 6 uçuş ve her uçuşta en fazla 200’er kişi bulunacak şekilde yolcu kabul edilmesi, gemi seferlerine ise günde azami 2 sefer ve her seferde 75’er kişi (askerler hariç) bulunacak şekilde yolcu kabul edilmesi gerekli görülmektedir. Hindistan, Brezilya,Hollanda, Nijerya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Siera Leone, Kamerun ülkelerinde artan vaka sayıları nedeni ile 24.05.2021 tarihinden itibaren son 14 gün içerisinde bu ülkelerde bulunan ve ülkemize gelmek isteyen kişilerin (KKTC vatandaşları hariç) alınacak olan ikinci bir karara kadar ülkeye girişlerinin durdurulmasına karar verilmiştir. Son 14 gün içerisinde yukarıda belirtilen ülkelerden ülkemize gelecek KKTC vatandaşlarının 14 gün karantinada kalmaları kaydı ile ülkeye girişlerine izin verilmesi uygun görülmüştür. Charter seferler ile bileklik uygulaması tabii tutulmak koşuluyla 4 gece 5 günlük kapalı otel turizmi yapacak oteller, hazırlanan taahhütnameleri imzalamak zorundadırlar. Bu oteller ne konaklamak amacıyla ne de otel içerisinde bulunan restoran,cafe v.b. alanları kullandırmak amacıyla dışardan müşteri kesinlikle kabul etmeyecektir. Charter seferler ile KKTC vatandaşlarının gelmesi yasaktır (Ancak çift uyruklu vatandaşlar ikamet adresinin başka bir ülkede olması ve ibrazı ile girebilirler. Bu kişiler belirtilen kurallara uymadıkları takdirde merkezi karantinaya alınacaklardır). Bu kapsamda kapalı otel turizm için haftada azami 8 uçuş düzenlenmesi uygun görülmüştür. Otel çalışanları her 7 günde bir PCR testlerini yineleyeceklerdir. Otel çalışanları müşteriler ayrıldıktan 2 gün sonra yaptıracakları PCR testlerinin negatif olmasına mütakip otelden ayrılabileceklerdir. Tedarikçiler ise otel içerisinde bulunan kişiler ile hiçbir şekilde temas etmeden malzeme temini yapacaklarıdır. Kapalı otel turizmi yapmayan ve yerel turizm yapmak isteyen oteller hazırlanan taahütnameleri imzalayacak ve belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet vereceklerdir. Otellerde görev yapan kişiler her 7 günde bir PCR testlerini yineleyeceklerdir. Deniz gezi teknelerinin, kapasitelerinin üçte biri kadar yolcu olacak şekilde hizmet vermeye devam edeceklerdir. Tur teknesinde görev yapan personel 7 günde bir PCR testlerini yineleyeceklerdir. Ayrıca hazırlanacak taahhüt formları imzalatılacak ve belirtilen kurallara uyulmadığı tespit edilen kişiler hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Marinalar açık olacaktır. Devlet ve özel okullar, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından yapılacak plan kapsamında açılabilirler. (dershane, etüt, özel dersler, kurs faaliyetleri ve yaz okulları da dahil) Kreşlerde(3,4,5 yaş) ,12. Sınıflarda görev alan öğretmenler ve çalışanlar, belirtilen istasyonlarda 7 günde bir antijen testlerini yineleyeceklerdir. Ayrıca planlama sonrası açılacak olan eğitim sektöründe görev alan öğretmenler ve çalışanlar da 7 günde bir antijen testlerini yineleyeceklerdir. Özel eğitim merkezlerinde çalışan kişiler her 7 günde bir PCR testlerini yineleyecektir. Kütüphaneler imzalanacak olan taahhütnamede belirtilen kurallar çerçevesinde faaliyetlerini sürdürebileceklerdir. Çırak öğrencilerin açılan sektörlere bağlı olarak işyerlerindeki eğitimlerine başlamaları uygun görülmüştür. Belirtilen sektörlerde uygulanan kurallar çırak öğrenciler için de geçerli olacaktır. Ülkemizde düzenlenecek ulusal/uluslararası sınavların aşağıda belirtilen koşullar kapsamında gerçekleştirilmesi uygun görülmüştür.

-Sınava katılacak kişilerin ve gözetmenlerin son 72 saat içinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarının olması,

- Sınav alanının havalandırılması amacıyla kapı ve pencerelerin sürekli açık tutulması,

- Sınav alanına girecek kişilerin sınav boyunca kişisel koruyucu ekipmanlarını kullanması,

-Sınav alanında masaların sosyal mesafe kurallarına uyulacak şekilde düzenlenmesi

-Sınav alanına girişte dezenfektan yerleştirilmesi kaydı ile yapılması uygun görülmüştür.

Tüm ilçelerimizde ilçe içi ve ilçeler arası toplu taşımacılık yapılabilecektir. Otobüs, minibüs, taksi vb. taşımacılık yapan araçların şoför yanlarına yolcu alınmayacaktır. Otobüs, dolmuş ve minibüslerde yolcuların şoför koltuğunun bir arka koltuğunu boş bırakacak şekilde oturma düzeni ile yolcu taşınacak ve bir boş bir dolu olacak şekilde %50 kapasite ile çalışılacaktır.

Yolculuk sırasında camlar açık olacak, klima kullanılmayacak ve araçtaki herkes maske takacaktır. Her seferden sonra araçlar dezenfekte edilecektir. Ayrıca toplu taşımacılık yapan toplu taşıma ve taksi işletmelerinde işletme sahiplerine taahhüt formu imzalatılacaktır. Taahhüt formlarında belirtilen kurallara uyulmadığı tespit edilmesi halinde ilgili mevzuat uyarınca haklarında cezai işlem uygulanacaktır.

Ülkeye limanlarımızdan mal sevkiyatı amacıyla giriş yapan tır şöförleri son 72 saat içerisinde yaptırmış oldukları PCR testini ibraz etmek ve hazırlanacak taahhütnameyi imzalamak koşuluyla günübirlik giriş yapabilirler

Kuzey’de ikamet edip Güney Kıbrıs’ta çalışan veya Güney Kıbrıs’ta ikamet edip Kuzey’de çalışan kişiler son 7 gün içerisinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri kaydı ile karantina uygulaması olmaksızın günübirlik geçiş yapabileceklerdir. Kuzey Kıbrıs’ta ikamet eden ve Güney Kıbrıs’a tedavi amacıyla geçiş yapacak kişilerin sınır kapılarında randevularını belgelemeleri halinde Güney Kıbrıs'a günübirlik karantina uygulaması olmaksızın geçiş yapmaları uygun görülmüştür. Sağlık amacıyla geçiş yapacak olan hasta ve refakatçisinin (gereği halinde) girişte son 3 gün içinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri gerekmektedir. Tedavi sonrasında ülkemize dönen hasta ve refakatçiler ülkeye girişlerinde doktordan /hastaneden alacakları güncel tarihli reçete, rapor veya fatura göstermeleri gerekmektedir. Güney Kıbrıs’ta ikamet eden ve Kuzey Kıbrıs’a tedavi amacıyla geçiş yapacak kişilerin sınır kapılarında randevularını belgelemeleri halinde son 3 gün içinde yapılan negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri kaydı ile ülkemize günübirlik karantina uygulaması olmaksızın geçiş yapmaları uygun görülmüştür. Ancak sağlık amacı ile geçiş yapan hasta ve refakatçisi doktordan /hastaneden alacakları güncel tarihli reçete, rapor ve fatura göstermeleri gerekmektedir. Güney Kıbrıs’tan mal almak amacıyla Kuzey Kıbrıs’a geçmesi gereken Güney Kıbrıs plakalı tır şoförlerinin yanlarında biri olmaksızın, son 72 saat içerisinde yaptırmış oldukları PCR test sonucu ile günübirlik geçiş yapmaları uygun görülmektedir. Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında Güney Kıbrıs’ta ticaret yapan kişilerin ticaret ile ilgili resmi belgelerini ibraz etmeleri kaydı ile, günübirlik saat:20:00’a kadar karantina uygulaması olmaksızın ticaret yapmaları uygun görülmüştür. Ticaret yapacak kişilerin son 7 gün içinde negatif PCR testlerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Karantina uygulaması olmaksızın Yeşilırmak Sınır Kapısı’ndan sağlık amacı ile ambulanslar iki taraflı transit geçiş yapabileceklerdir. Ayrıca Kato Pyrgos köyünde ikamet eden okul ve iş amacıyla KKTC üzerinden Güney Kıbrıs’a geçiş yapacak kişilerin son 7 gün içerisinde; KKTC üzerinden diğer sebepler ile geçiş yapacak olan kişilerin ise son 3 gün içerisinde yaptırmış oldukları PCR test sonuçları ile hiçbir yerde durmadan transit olarak geçiş yapmaları uygun görülmüştür. Pile’de ikamet eden veya Pile’de çalışan kişiler son 7 gün içerisinde yaptırmış negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri kaydı ile karantina uygulaması olmaksızın günübirlik geçiş yapabileceklerdir. Ayrıca Pile’de ikamet eden kişilerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ülkemizde faaliyet gösteren işletme çalışanlarının Pile’ye geçiş talep etmeleri halinde, çalışanların son 48 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri halinde günübirlik geçiş yapmaları uygun görülmüştür. BM, AB, İngiliz Üsler Bölgesi, Ara Bölge, Kayıp Şahıslar ve Barış Gücü çalışanları, son 7 gün içinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri kaydı ile karantina uygulaması olmaksızın giriş yapabileceklerdir. Diplomatlar yanlarında bulunmadığı zaman diplomatik misyon şoförleri son 7 gün içinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri kaydı ile karantina uygulaması olmaksızın evrak taşıma, güzergah belirleme v.b. işler için en fazla 2 saatlik giriş yapabileceklerdir. Beyarmudu’nda ikamet eden kişilerin Ara bölge ve Üsler Bölgesi’nde hayvancılık ve tarım faaliyetlerini yerine getirebilmek amacıyla karantina uygulaması olmaksızın günübirlik geçiş yapmaları uygun görülmüştür. Ülkemizde ikamet eden ve Güney Kıbrıs Larnaka Havaalanı üzerinden yurtdışına gitmek isteyen, aynı şekilde Güney Kıbrıs Larnaka Havaalanı üzerinden ülkemize gelmek isteyen kişilerin transferleri T-izinli taksiler ve turistik minibüs izinli araçlar ile yapılacaktır. Söz konusu transferi yapacak şoförlerin son 3 gün içinde yapılan negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri gerekmektedir. Bu araçların geçiş yaptıkları sınır kapısından geçiş saatlerinden itibaren azami 3 saat içinde geri dönmeleri gerekmektedir. Bu araçlarda gerekli tüm hijyen koşulları sağlanarak “T” izni olan taksilerde en fazla 2 yolcu, turistik minibüs izinli araçlarda ise en fazla 4 yolcu ile birlikte transfer yapabileceklerdir.

Güney Kıbrıs’tan ülkemize transferlerde ise son üç gün içinde yapılmış negatif PCR test sonuçları ibraz edilerek sınır polisinin bilgisi dahilinde getirilen yolcular belirlenen karantina otellerine taşınacaktır.

Ayrıca T-izinli taksiler kargo ile ilgili evrağı göstermek koşuluyla son 3 gün içinde yapılan negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri ve sınır kapısından geçiş saatlerinden itibaren azami 3 saat içinde geri dönmeleri kaydıyla ülkemizden Güney Kıbrıs’a veya Güney Kıbrıs’tan ülkemize kargo teslimatı yapabilirler.

Ayrıca şoförler yukarıda belirtilen kurallar kapsamında hazırlanan taahhüt formları imzalayacaklardır. Belirtilen kurallara uyulmadığı tespit edilmesi halinde şoförlere yeniden geçiş izni verilmeyecektir.