Açılma sürecinin başlamasının ikinci yıl dönümünde etkinlik

Kapalı Maraş’ın kamuya ait bölümünde kademeli açılma sürecinin başlamasının ikinci yıl dönümü olan yarın, bazı etkinlikler düzenleniyor.

Gazimağusa Belediyesi tarafından Kapalı Maraş’ın kamuya ait bölümünde kademeli açılma sürecinin ikinci yıl dönümü dolayısıyla, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Maraş kapısı girişinde düzenlenecek etkinlik, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımıyla yapılacak.

Gazimağusa Belediyesi Mağusa Gelişim Akademisi (MGA) Başkanı ve belediyede Maraş Birimi Sorumlusu Özgür Gezmiş’in, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) verdiği bilgiye göre, yarınki etkinlikler kapsamında, saat 12.00’de Maraş’ı ilk ziyaret edecek olan kişiye, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından bir küçük hediye takdim edilecek. Ayrıca, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter tarafından bazı ziyaretçilere çiçek dağıtılacak. Etkinlikte, belediye bandosu konser de verecek.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bu hafta başı, Türkiye basınına verdiği bir demeçte, “Maraş’ta bir sonraki aşamanın bazı kamu binalarının hizmete açılmasının olabileceğine” işaret etmişti.

1974’ten beridir kapalı bulunan ve Kıbrıs müzakerelerinde birçok kez pazarlık konusu olan Kapalı Maraş’ın kamuya ait Demokrasi Caddesi ile sahil kısmının bir bölümü 8 Ekim 2020’de halkın ziyaretine açılmıştı.

8 Ekim 2020’de kademeli açılma sürecinde, 20 Temmuz 2021 tarihinde, “mülkiyet hakları” vurgusuyla, Maraş’ta bir pilot bölgenin sivilleştirilmesiyle ikinci aşamaya geçilmiş ve Bakanlar Kurulu’nun 12 Temmuz 2021 tarihli kararıyla, Kapalı Maraş’ın yüzde üç buçuğuna tekabül eden bir bölümü askeri bölge statüsünden çıkarılmıştı. Böylelikle uluslararası hukuk ve insan haklarına uygun olarak mülk ve mal sahiplerine, Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvurarak, mallarını geri alabilme olanağı tanınmış oldu. Aynı gün, Kapalı Maraş’ta bulunan Bilalağa Mescidi ile Maraş Millet Bahçesi ziyarete; iki plaj da kullanıma açılmıştı.

“Hayalet şehir” olarak anılan Kapalı Maraş’ın 46 yılın ardından “tarihi açılışı” dünya basınında da büyük yankı uyandırmıştı.

1974 öncesi Akdeniz’in en önemli tatil kenti olan Maraş’ın kapalı bölümünün bir kısmının ziyarete açılmasının 2’inci yıl dönümünde yaklaşık 750 bin kişinin bölgeyi ziyaret ettiği ifade ediliyor.

Taşınmaz Mal Komisyonu (TMK) Başkanı Növber Ferit Veçhi, geçtiğimiz haftalarda AA'ya verdiği demeçte, Maraş’taki mallarla ilgili Taşınmaz Mal Komisyonu’na 459 başvuru olduğunu açıklamıştı.