Ada-Sen Başkanı Mındıkoğlu: "Tehditle hükümet yönetilmez"

Kıbrıs Türk Ada Çalışanları Sendikası (Ada-Sen) Genel Başkanı Kağan Mındıkoğlu, hükümetin sermayeye yenik düştüğünü savundu.

Hükümetin K-PET ve Alpet’in tehditlerine karşı her zaman boyun eğdiğini, tedarikçi firmaların her mal alımında ‘zam yapmazsanız malı piyasaya vermem’ tehdidi ile hükümetin zam yaptığını dile getiren Kıbrıs Türk Ada Çalışanları Sendikası (Ada-Sen) Genel Başkanı Kağan Mındıkoğlu, hükümetin bir an önce bu ciddiyetsizlikten dönmesini istedi.

Mındıkoğlu'nun açıklaması şu şekilde:

"Hükümet maalesef yine sermayeye yenik düştü daha 10 gün önce bu ekonomik krize rağmen K-PET ve Alpet’in kar payları artırılan akaryakıt sermayesinin gönlü edilmiştir.

Tüm dünyada yaşanan ekonomik kriz ülkemizde de en acı şekilde hissedilirken akaryakıt şirketlerinin yeniden zam yapılması için piyasaya yakıt vermeyerek hükümeti adeta teslim almaları kabul edilemez. Daha geçen haftalarda kar oranları artırılan K-PET ve Alpet şirketleri şimdi de yeni zammı yaptırmışlardır.

Yıllar önce özelleştirilerek yapılan yanlışın faturasını yine halk ödemeye mahkum bırakılmıştır. Hükümet bir an önce bu yanlışı düzeltmek için adım atmalı ya da kendisinin piyasayı belirleyici olacağı yeni bir akaryakıt dağıtım şirketi kurmalıdır. Aksi takdirde her yakıt alımında bu tehditler devam edecektir."