ADAK-DER topladığı yardımı Türkiye'de depremden zarar görenlere ulaştırdı

Adanalılar Dayanışma, Aktivite ve Kültür Derneği (ADAK-DER) 6 Şubat’ta Türkiye’de meydana gelen ve 11 ili kapsayan deprem felaketinde zarar görenlere yardım etmek ve toplanan yardımı ulaştırmak amacıyla bir dizi ziyaret yaptığı bildirildi.

ADAK-DER’den yapılan açıklamada, depremzedelere yönelik yardımların da toplanıp deprem bölgelerine ulaştırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, 19-21 Temmuz tarihleri arası Osmaniye iline gerçekleştirilen ziyarette Başkan Ramazan Toklu ve dernek yönetim kurulu üyelerinden Nuray Karakuş, Mehmet Aktaş, Dilek Karakuş, Cumali Yalın ve üye Bayram Karakuş’un tüm ulaşım giderlerini kendi imkânlarıyla karşılayarak katıldıkları belirtildi.

Osmaniye ilinde yapılan temaslarda, Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Kozan Ticaret Odası, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da ziyaret edildi.

Açıklamada depremzedelere yardım için yola çıkmadan önce yol gösteren ve derneğin işlerinin kolaylaşmasını sağlayan TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Atilla Aktaş’a teşekkür edildi.

ADAK-DER Başkanı Ramazan Toklu, yapılan ziyaretlerle ilgi şu ifadeleri dile getirdi:

“Bizler ADAK-DER ‘in birer ferdi olarak bu süreci yoğun yoğun yaşayarak en iyisini yapma gayreti ile temas ettiğimiz depremzedelere az da olsa acılarına ortak olduğumuz için çok mutluyuz.

En büyük teşekkürü ise bize güvenerek arkamızda duran, bağış yapan, yapamasa dahi kalbi bizimle attığına inandığımız dernek kurucu üyelerimize, yönetim kurulumuza, üyelerimize ve kalbi bizle atan herkese çok teşekkür ediyoruz. Yapılması bu güç görevi sayelerinde gerçekleştirilmiştir. Güzellikleri yaşamak ve yaşatmak umuduyla yardımlarıyla depremzedelerin yüzünü güldürmeyi başaran, bizlere katkı koyan herkese çok teşekkür ediyoruz.”