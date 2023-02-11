Adana’da Alpargün Apartmanının sahibi Alper Alpargün KKTC’de tutuklandı

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Adana'da bir çok insanın hayatını kaybettiği Alpergün Apartmanı sahibi Hasan Alpargün'ün KKTC'de tutuklandığını duyurdu.

Öztürkler şunları kaydetti:

"Türkiye ve ülkemizde tarifsiz acılar yaşadığımız bugünlerde, büyük deprem felaketinde ihmalleri olan kişilerin KKTC’ye girişlerine, yargıdan kaçmalarına asla izin verilmeyeceğinin iyi bilinmesini istiyorum.

Büyük deprem felaketinde Adana ilinin Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'nde 14 katlı Hasan Alpargün apartmanın inşasında ihmalleri ile 50 insanımızın yaşamının yitirilmesine sebep olan Hasan Alpargün’ün KKTC’ye giriş yaptığının tespit edilmesinin ardından hızlıca tutuklanarak, ihraç emri verilmiştir. Hasan Alpargün’ün yargılanması için Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ile temasa geçilmiştir.

İhmalleri nedeni ile insanlarımızın yaşamlarını yitirmesine, ailelerin yok olmasına sebep olanlar yargı önünde hesap vereceklerdir. Türk milleti olarak yaşadığımız kayıpları, derinden hissettiğimiz deprem felaketinde ihmalleri ile acılarımıza acı katanlara KKTC kapıları kapalıdır."