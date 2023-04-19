Adaya gelen depremzede gençlere yönelik "Geçerken" Projesi sürüyor

Türkiye’de yaşanan deprem nedeniyle KKTC’ye gelen depremzede gençlerin fotoğraf sanatı aracılığıyla adada geçirecekleri süreyi daha anlamlı ve değerli kılmak amacıyla hayata geçirilen “Geçerken” Fotoğraf gezileri projesi devam ediyor.

FODER tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği, Kıbrıs Damla Derneği ve FODER işbirliğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında Lefke-Güzelyurt Bölgesi 2 Nisan Pazar günü, Girne 16 Nisan Pazar günü ziyaret edilerek fotoğraflandı. Bir sonraki rota ise Gazimağusa ve Lefkoşa.

FODER üyesi profesyonel fotoğrafçıların rehberliğinde yürütülen “Geçerken” projesi ile depremzede gençlere geziler vasıtasıyla moral vermek, gençlerin fotoğrafçılık çalışmalarıyla iyi vakit geçirmelerini sağlamak ve onlara KKTC’nin tarihi, turistik ve doğal güzelliklerini tanıtmak arzu ediliyor.