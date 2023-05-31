Adaylar başvurularını yaptı...

Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) milletvekili adayı olarak açıkladığı Ali Başman, 25 Haziran’da yapılacak ara seçim için resmî adaylık başvurusunu YSK’ya yaptı.

Başman’a, UBP Genel Başkanı Ünal Üstel ile milletvekilleri ve partililer eşlik etti.

Ali Başman adaylık başvurusu sonrası yaptığı açıklamada, adaylara başarılar diledi, bu yola girerken, devlete, vatana, millete daha fazla hizmet vermek amacıyla girdiğini söyledi ve hayırlı olmasını temenni etti.

UBP Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel de, ülkede yeni bir demokrasi şöleni için burada olduklarını ifade ederek, seçimin ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Halkın, UBP’ye son seçimlerde iktidar görevi verdiğini, yerel seçimlerde de birinci çıktıklarını söyleyen Üstel, bu seçimi de kazanacaklarını ifade etti.

Anayasa gereği bir koltuk için seçim yapılacağını ifade eden Üstel, seçime yönelik yapılan çalışmaları anlattı, UBP’nin farklı bir şekilde galip gelmesi için çalışmaları başlattıklarını kaydetti.

“Ülke istikrara susadı” diyen Üstel, bu seçimde de istikrara katkı koyulacağına inanç belirtti.

Hükümet olarak ülkenin ihtiyacı olan yasaları bir bir geçirdiklerini belirten Üstel, Belediyeler Yasası ile Öğretmenler Yasası örneğini verdi, “Hükümet programına ne yazdıysak yapacağız, iş yapacağız, ülkenin gücüne güç katmaya devam edeceğiz” dedi.

Üstel, seçimi kazanacaklarını, endişelerinin olmadığını söyledi.

ÖZUSLU

CTP'nin milletvekili adayı olarak açıkladığı Sami Özuslu, 25 Haziran’da yapılacak ara seçim için resmî adaylık başvurusunu Yüksek Seçim Kurulu’na yaptı.

Sami Özuslu’ya, adaylık başvurusu sırasında CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ile milletvekilleri ve partililer eşlik etti.

Başvuru sonrası basına açıklama yapan Özuslu, “Temiz bir seçim kampanyası” diledi, karalama değil, herkesin kendini anlatacağı, vizyonunu ortaya koyacağı bir kampanya süreci temenni etti.

Ülkenin yakın zamanda büyük bir acı yaşadığını, “meleklerini” kaybettiğini ifade eden Özuslu, “İsias dosyasının takipçisi olacağız, bu büyük acı yüreğimizden çıkmayacak” ifadelerini kullandı.

Bu seçimin ülke demokrasisi için önemine işaret eden Özuslu, seçimin, toplumu ileriye taşıyacak adımlar atılması ve ülkedeki kötü gidişata “hayır” denmesi açısından önemli olduğunu söyledi.

Özuslu, “Her zaman halkın içindeyim, CTP’nin duruşu vizyonuna destek istiyoruz. İddialıyız” dedi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da, seçimin adaylara ve halka hayırlı olmasını temenni etti.

Seçimin, ülkedeki değişimi başlatması açısından önemli olduğunu ifade eden Erhürman, vizyona ihtiyaç olduğunu, ekonomide sıkıntılar olduğunu, dünyaya kendini anlatmaları gerektiğini, saray önüne çekildiklerini, halkı geriye doğru götüren değil ileriye taşıyan bir vizyona ihtiyaç olduğunu söyledi.

Erhürman, bu seçimin o yüzden önemli olduğunu ifade ederek, kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomi, gençlerin ülkesinde sosyal adalet içinde yaşama hakkı için mücadele verdiklerini kaydetti.

“Birlikte kardeşçe bu ülkede yaşıyoruz, bu bilinçle seçim olsun” diyen Erhürman, seçim sürecinin ülkeye hayırlı olmasını diledi.

AKTUNÇ

Demokrat Parti’nin (DP) 25 Haziran milletvekilliği ara seçimlerinde aday olarak açıkladığı Serhan Aktunç bugün Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) resmi adaylık başvurusunu yaptı.

Adaylık başvurusu sırasında Aktunç’a DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, eşi ve partililer eşlik etti.

Başvuru sonrasında basına açıklama yapan Aktunç, demokrasinin önde olacağı, adayların birbirine saygılı olacağı bir seçim temennisinde bulundu.

Aktunç, toplumu kapsayan, halkı kucaklayan biri olarak, Meclis’te halkı temsil edeceğini ifade etti.

DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 25 Haziran’da yapılacak seçimin Anayasa gereği yapılacak bir seçim olduğunu dile getirerek, DP’nin ekonomik krizin yaşandığı bu dönemde seçim sürecini boy gösterme olarak değil, sosyal medya ve basın üzerinden yürüteceğini kaydetti.

“Aktunç, DP’nin değil halkın adayıdır” diyen Ataoğlu, bir milletvekilinin istifasının bugünkü süreci getirdiğini, bir milletvekilinin neleri değiştirebileceğinin böylece görüldüğünü belirtti.

Hükümet çalışmalarındaki başarılarının herkes tarafından bilindiğini söyleyen Ataoğlu, “Yaptıklarımız yapacaklarımızın göstergesidir” dedi.

Ataoğlu, tüm adaylara başarı dileyerek, seçimlerde demokrasinin hakim olması temennisinde bulundu.

LESİNGER

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 25 Haziran Milletvekilliği Ara Seçimi takvimi doğrultusunda Yeniden Doğuş Partisi (YDP) adayı Figen Yaman Lesinger bugün adaylık başvurusunu yaptı.

Lesinger’a adaylık başvursunda Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ve partililer eşlik etti.

Başvurusunun ardından basına açıklamada bulunan Lesinger, YDP adayı olmaktan gurur duyduğunu söyleyerek, yüreği vatan için atan herkes için çalışacağını belirtti.

Tek kadın aday olmanın avantajına sahip olduğunu dile getiren Lesinger, anne, sporcu ve akademisyen olduğunu söyledi.

Bakan Arıklı da seçimlerde iddialı olduklarını söyleyerek, tek kadın aday olan adaylarının genç ve dinamik bir kişi olduğunu belirtti.

Milletvekili adaylarının milletvekili olacak kapasite ve değerde olduğunu dile getiren Arıklı, temiz bir seçim süreci olması temennisinde bulundu.