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Adaylık kararını 5 Şubat’ta halkla paylaşacak olan Akıncı,seçim süreci için hukuk bürosu kuruyor

Adaylık kararını 5 Şubat’ta halkla paylaşacak olan Akıncı,seçim süreci için hukuk bürosu kuruyor
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 26 Nisan’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin adaylık kararını Çarşamba akşamı halkla paylaşıyor. Akıncı, seçim süresince kendisiyle çalışmak üzere gönüllü hukukçulardan oluşacak bir hukuk bürosu kurulmasına karar verdi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre bu çerçevede hazırlık çalışmaları başlatıldı.

Seçim süreci boyunca gerekli durumlarda hukuki görüş verecek olan hukuk bürosunun, “aynı zamanda sosyal medyada şimdiden işaretleri görülen çirkin karalamalar ve iftiralara karşı da her türlü hukuki girişimi yapacağı” belirtildi.

Akıncı, adaylık kararını Çarşamba saat 19.00’da Lefkoşa Elysium Park’ta “Güven ve Kararlılık Gecesi” adıyla düzenlenecek etkinlikte açıklayacak.

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