ADB VE KMT belgeleri hazır

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Amatör Denizci Belgesi (ADB) ve Kısa Mesafe Telsiz (KMT) operatörlüğü belgelerinin hazır olduğunu, sınavlarda başarılı olanların belgelerini bakanlıktan alabileceklerini açıkladı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı açıklamasında, 7 Mart’ta Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı iş birliğinde gerçekleştirilen Amatör Denizci Belgesi (ADB) – Kısa Mesafe Telsiz (KMT) Operatörlüğü sınavlarında başarılı olup, evrak ibraz edenlerin, ADB ve KMT belgelerinin basıldığı ve bakanlığa ulaştırıldığı kaydedildi.

Belgelerin, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler’den, saat 10.00 ile mesai bitiş saati arasında alınabileceği belirtildi.

Açıklamada, belgelerin bir kısmı için ibraz edilmeyen evrak bulunduğu, katılımcıların belgeleri almadan önce bakanlığın resmi internet sitesi www.bub.gov.ct.tr’de, üst menüde yer alan basın ve halkla ilişkilerin içerisindeki adb/kmt bağlantısını tıklayarak “07 mart 2020 adb eksik evrak listesi” ve “07 mart 2020 kmt eksik evrak listesini kontrol etmeleri, varsa eksik evraklarını tamamlamaları ve belgelerini almaya gelmeleri istendi.

Detaylı bilgi 0392 601 15 35 numaralı telefon aracılığıyla elde edilebilecek.