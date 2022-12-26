Adil Özgey'den teşekkür

Yerel seçimlerde Lefke'de UBP adın ayrışan Adil Özgey, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kendisine destek veren herkese teşekkür etti.

Özgey'in paylaşımı şöyle:

"Güzel bir seçim geçirdik.Halkımıza ve belediyelerimize hizmet vermek için yarıştık. Güzel Lefke’mizi, daha güzel yapmak için projeler ürettik, halkımıza sunduk ve onay istedik. Onay alan adaylarımız gibi bizler de hizmet etmeye devam edecek, halkımız, adamız ve belediyelerimiz için en iyisini düşünmeye çalışacak; elimizden geleni ardımıza koymayacağız. Bu anlamlı yarışta bana destek veren veya vermeyen, vatandaşlık görevini yerine getiren herkese teşekkür ederim. Başarısı hepimizi sevindirecek ve güçlendirecektir; Lefke Belediyemizi yeniden yönetme şansını yakalayan sevgili Aziz başkanı özellikle kutlar ve başarılar dilerim."