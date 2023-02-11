Adıyaman'da İsias Otel enkazında bulunan Enver Çavdır'ın yaşadığı tespit edildi

Adıyaman'da İsias Otel enkazında bulunan Enver Çavdır'ın yaşadığı tespit edildi
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Başbakanlıktan konuyla ilgili yapılan resmi açıklama şöyle: 

"KKTC kafilesinden son kalan bir kişinin de hala bulunduğu, Adıyaman’daki İsias Otel enkazında yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları sonucunda bir kişi canlı kurtarılarak hastaneye kaldırıldı."

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Başbakanlıktan konuyla ilgili yapılan resmi açıklama şöyle: 

"KKTC kafilesinden son kalan bir kişinin de hala bulunduğu, Adıyaman’daki İsias Otel enkazında yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları sonucunda bir kişi canlı kurtarılarak hastaneye kaldırıldı."

Çavdır'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

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