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Adıyaman'daki enkazda Pamir Konuklu isimli öğretmenizin cansız bedenine ulaşıldı
Kıbrıs
08 Şubat 2023 Çarşamba 21:34
Kıbrıs Genç Tv
Başbakanlık, Adıyaman’daki İsias Otel’de sürdürülen arama ve kurtarma çalışmaları neticesinde KKTC vatandaşı Pamir Konuklu isimli öğretmenimizin cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu.
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