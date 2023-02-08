Adıyaman'daki enkazda Pamir Konuklu isimli öğretmenizin cansız bedenine ulaşıldı

Adıyaman'daki enkazda Pamir Konuklu isimli öğretmenizin cansız bedenine ulaşıldı
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Başbakanlık, Adıyaman’daki İsias Otel’de sürdürülen arama ve kurtarma çalışmaları neticesinde KKTC vatandaşı Pamir Konuklu isimli öğretmenimizin cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu.

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İbrahim Yakula öğretmenimizin de cansız bedenine...
İbrahim Yakula öğretmenimizin de cansız bedenine...
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