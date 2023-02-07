Adıyaman'daki otel enkazından canlı 1 kişi çıkarıldı

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Arama-Kurtarma ekibi, Adıyaman'da KKTC'li öğrencilerin kaldığı otelin enkazından canlı 1 kişi çıkardı.

TAK muhabirinin elde ettiği bilgiye göre, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ekibinin otelde yürüttüğü çalışmalarda canlı çıkarılan ilk kişi olan Türkiye vatandaşı 23 yaşındaki Anıl Zeybek, otelde kalan turist rehberi heyetinde yer alıyordu.

Ekip dünden beri enkazda yürüttüğü çalışmalarda otelde kalan diğer müşterilerden 12 tanesinin cesedine ulaşmıştı.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı'non konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın 47 kişiden oluşan Arama-Kurtarma personeli, beraberinde götürdükleri teknik malzeme desteğiyle Adıyaman’da KKTC’li öğrencilerin göçük altında bulunduğu İsias Otel enkaz alanındaki arama-kurtarma faaliyetlerine aralıksız olarak tüm gücüyle devam etmektedir.

Ekibimiz bu çalışmalara aralıksız olarak devam ederken kendilerine gelen yardım çağrılarına da yetişmek için insan üstü gayret sarf etmektedir.

Ekiplerimiz tarafından saat 23:15 civarında Isias Otel enkazından 23 yaşındaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Anıl Zeybek isimli şahıs yaralı olarak kurtarılmıştır.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ekibi dün ve bugün yaptığı arama-kurtarma çalışmalarında enkaz altında kalan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti öğrenci kafilesine henüz ulaşamamıştır.

Ekibimiz tarafından öğrencilerimize ulaşmak için olumsuz hava koşullarına rağmen 24 saat aralıksız olarak çalışmalarımız devam etmektedir."