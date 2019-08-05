Adres bu kez Akdeniz sahili...Take Action Cyprus'tan başarılı bir organizasyon daha

Onlar, Take Action Cyprus…

Bu isimle yola çıktılar ve bugüne kadar sahillerin temizlenmesine önemli katkılar yaptılar.

Sosyal medyadan adlarını duyurdular ve gün geçtikçe çoğaldılar.

Çevreye karşı gösterdikleri duyarlılık ve yaptıkları temizlik çalışmaları ile adından söz ettiren Take Action Cyprus grubunun bu kez adresi Akdeniz Sahili oldu.

Yine sosyal medya üzerinden örgütlenerek biraraya gelen gençler, yaklaşık 70 kişilik bir katılımla Akdeniz sahilini çöplerden arındırdılar.

Temizlik çalışmasının yavru carettaların denize bırakılmasından hemen öncesinde yapılması ise ülkemizin minik sembollerinin denize daha rahat ulaşmasını sağladı.

Etkinliğe katılımın fazla olması Take Action Cyprus üyelerine bir sonraki organizasyonları için güç ve umut verdi.