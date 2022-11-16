AEJ Kıbrıs Birimi temsilcileri, 60’ıncı AEJ Genel Kurul toplantısına katıldı

Avrupalı Gazeteciler Derneği (AEJ) Kıbrıs Birimi temsilcilerinin, Yunanistan’ın Eritria kasabasında yer alan 60’ıncı AEJ Genel Kurul toplantısına katıldığı bildirildi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, konferansa katılım etkinliğinin, Kıbrıs Türk Toplumuna Yardım Programı çerçevesinde Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sivil Büyü’nün desteklediği “Ortak Avrupalı Kıbrıs için Gazeteciler Hareketi” çerçevesinde gerçekleştiği belirtildi.

“Ülkedeki basın özgürlüğü ihlallerinin, ‘Kıbrıs’ta Basın Özgürlüğü’ başlıklı özel oturumun gündeminde yer aldığı kaydedildi. “AEJ Kıbrıs Birimi” adına yapılan konuşmalarda, Kıbrıs Rum ve Türk medyasında yaşanan zorlukların katılımcılara anlatıldığı belirtildi.

Gazeteci Esra Aygın’ın, kongrede Kıbrıs Türk basınındaki sorunları, Katerina Yennari’nin ise Kıbrıs Rum basınındaki sorunları anlattığı ifade edildi.

Kongrede gazeteciler Hasan Kahvecioğlu ve Kyriakos Pierides’in de, adadaki durumun basın özgürlüğü üzerindeki etkilerine değinerek, Kıbrıs’ta federal bir çözüme ulaşmanın önemini belirttiği kaydedildi.

-Pierides AEJ’nin “Basın Özgürlüğü Temsilcisi” seçildi

Genel Kurul’da, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi toplantılarında AEJ’yi temsil edecek olan “Basın Özgürlüğü Temsilcisi” için oylama yapıldığı ve AEJ Kıbrıs Birimi üyesi gazeteci Kyriakos Pierides bu göreve seçildiği bildirildi.

26-30 Ekim tarihlerinde gerçekleşen Genel Kurul ve konferansta AEJ Kıbrıs Birimi’nin Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum üyesi gazetecilerinin, farklı ülke temsilcileriyle de ikili görüşmeler gerçekleştirdiği ifade edildi.

AEJ Kıbrıs Birimi’nin, ilerleyen aylarda ağırlıklı olarak basın özgürlüğü konusundaki çabalarını genişletmeyi ve AB kurumlarıyla iş birliği olanaklarını artırmayı planladığı belirtildi.

Birimin, gazeteciler, akademisyenler, sivil toplum temsilcileri ve iki toplumdan diğer paydaşların katılımıyla yerel toplantılar, zoom üzerinden tartışmalar düzenlemeyi planladığı kaydedildi.

İki toplumlu bir gazeteci inisiyatifi olan “AEJ Kıbrıs Birimi” kararları oy birliği ile alıyor.