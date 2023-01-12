AEJ-Kıbrıs, “Kıbrıs’ta Basın Özgürlüğü: Yaklaşan Avrupa Medya Özgürlüğü Yasası” konulu halka açık etkinlik düzenliyor

Avrupalı Gazeteciler Derneği (AEJ)-Kıbrıs, “Kıbrıs’ta Basın Özgürlüğü: Yaklaşan Avrupa Medya Özgürlüğü Yasası” konulu halka açık bir etkinlik düzenliyor.

Ledra Palace’ta bulunan Dayanışma Evi’nde 11.00-12.30 saatleri arasında yer alacak etkinlik, İngilizce dilinde yapılacak.

Halka açık etkinlik, Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Yardım Programı kapsamında AB tarafından finanse edilen Sivil Büyü Programının desteklediği “Ortak Avrupalı Kıbrıs için Gazeteciler Hareketi’ kapsamında yapılıyor.

AEJ-Kıbrıs Eş Koordinatörü Hasan Kahvecioğlu’nun açılış konuşmasıyla başlayacak etkinlikte,

Avrupa Parlamentosu (AP) Üyesi Niyazi Kızılyürek “Avrupa Medya Özgürlüğü Yasası ve Avrupa Parlamentosu”, Gazeteciler Andreas Parachos ve Aysu Basri Akter “Kıbrıs’ta Basın Özgürlüğü ve İki Toplumlu İş Birliği: Deneyimlerimiz” konularında birer konuşma yapacak.

Etkinlik, konuşmaların ardından AEJ-Kıbrıs’tan gazeteci Soula Hadjikyriakou’nun moderatörlüğünde yapılacak tartışma bölümüyle tamamlanacak.