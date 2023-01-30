Afet ve acil durumlara karşı risklerin azaltılması ele alındı

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde, ülkede meydana gelmesi muhtemel afet ve acil durumlara karşı, afet risklerinin azaltılmasına yönelik çalışma toplantısı düzenlendi.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, toplantı, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ev sahipliğinde KKTC Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi üyeleri, KKTC Cumhurbaşkanlığı Deprem Teknik Komitesi Başkanı ve TC AFAD yetkililerinin katılımıyla bugün yapıldı.

Toplantıda, daha önce Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın hazırladığı ve Bakanlar Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe giren “KKTC Afet Müdahale Planı”nın tamamlayıcısı niteliğinde olacak “Ulusal Afet Risk Azaltma Planı”nın oluşturulmasına yönelik çalışmaların başlatılması için görüşmeler gerçekleştirildi.

Toplantı neticesinde, KKTC’de meydana gelmesi muhtemel afet ve acil durumlar öncesi alınacak tedbirleri içerecek “Ulusal Afet Risk Azaltma Planı” hakkında yürütülecek çalışma ile ilgili karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunuldu.