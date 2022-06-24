Ağıllar’da yeniden alevlenen yangına havadan müdahale sürüyor

Rüzgarın etkisiyle Ağıllar Köyü'nün dağ eteklerinde yeniden alevlenen yangına helikopter ve uçaklar ile havadan müdahale ediliyor.

Mersinlik’te başlayan ve dört gündür rüzgarın etkisiyle bazen kontrol altına alınan bazen de yer yer yeniden alevlenen yangınla mücadele sürüyor.

Ağıllar Köyü'nün dağ eteklerinde, bugün 13.00 sıralarında rüzgarın şiddetini artırmasıyla yeniden dumanlar yükseldi.

Ağıllar Köyü'nde çalışmaları incelemek üzere bulunan komşu köy Altınova Muhtarı Erbil Kara, şu an rüzgarın yönünden dolayı yangının Ağıllar ile Altınova’yı tehdit etmediğini ancak rüzgarın yön değiştirmesi halinde riskin ortaya çıkabileceğini söyledi.