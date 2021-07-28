Agios Synesios Kilisesi’nde koruma çalışmaları için sözleşme imzalandı

Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin Dipkarpaz’daki Agios Synesios Kilisesi’nde koruma çalışmaları için sözleşme imzaladığı bildirildi.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından bugün yapılan açıklamada, Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin, Dipkarpaz’daki Agios Synesios Kilisesi’ndeki koruma çalışmaları için sözleşme imzaladığı ve şantiye alanında çalışmaların başladığını duyurduğu belirtildi. Çalışmaların, teknik dizayn ve çizimler doğrultusunda, kilisenin orijinal yapısı muhafaza edilerek yürütüleceği kaydedildi.



Açıklamaya göre, proje, yerel bağışçılar tarafından müşterek olarak finanse ediliyor ve Avrupa Birliği’nin finansal desteğiyle Kültürel Miras Teknik Komitesi kapsamında uygulanıyor.Dipkarpaz’da ana yol üzerinde yer alan 12’inci yüz yıla ait Agios Synesios Kilisesi, Mağusa’nın geniş bölgesinin en önemli kiliselerinden birini teşkil ediyor.Haziran 2021’de başlayan ve Mart 2022’de tamamlanmasının beklenen koruma çalışmalarda kilisenin zemini, ikonostazı, dini ve tarihi öğelerin koruması, kilisenin yapısının güçlendirilmesi, çatısının sağlamlaştırılması, temizliği, tamiri ve su yalıtımı, kilisenin taş işçiliğinin temizliği gibi çeşitli çalışmalar yapılacak.