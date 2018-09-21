AĞIR VASITALARA SAAT KISITLAMASI

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, ağır vasıtaların trafiğe çıkış saatlerine getirilen kısıtlamayla ilgili hatırlatma yaptı.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi; Yol güvenliği ve kamu düzeni bakımından KKTC genelinde trafiğe açık tüm yollarda kamu yaz ve kış mesaisinde geçerli olmak üzere, mesai başlangıcının bir saat öncesinden mesai başlangıcına kadar 5000 Kg. ve üzeri ağırlıkta olan kamyonların seyrüseferleri ve trafikte bulunmaları yasaktır.