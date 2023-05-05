Ahmet An, 50 yıllık arşivini Milli Arşiv’e bağışladı

Araştırmacı - yazar Ahmet An, 50 yıl boyunca Kıbrıs konusuyla ilgili Türkiye, Kıbrıs Türk ve Rum basınından kesip sakladığı gazete küpürleri koleksiyonunu Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi’ne bağışladı.

Konu başlıkları arasında Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ın 25 yıl boyunca verdiği günlük demeçler, toplumlararası görüşmelerle ilgili haber ve belgeler, Kıbrıs Türk siyasal partileriyle ilgili özel dosyalar, sendika ve sivil toplum örgütlerinin faaliyetleri gibi başlıklar yer alıyor.

Gazete küpürleri koleksiyonunda ayrıca, Kıbrıs Rum siyasi parti liderlerinin Kıbrıs sorunuyla ilgili demeçleri ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bazı kurumlarıyla ilgili dosyalar da bulunuyor

Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi Müdürü Ejdan Sadrazam konuyla ilgili açıklamasında, gazete küpürlerinin, Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi tarafından 230 adet kutu içerisinde, 1142 konu başlığı altında tasnif edilerek muhafaza altına alındığını kaydetti.

Sadrazam, Kıbrıs Türklerinin siyasal, kültürel, ekonomik ve sosyal geçmişi ile ilgili olarak araştırma yapmak isteyen araştırmacıların hizmetine sunulan koleksiyonda, ayrıca 15 adet matbu ve el yazmasından oluşan Osmanlıca eser de bulunduğunu ifade etti

Sadrazam, ”Kıbrıs’ın tarihi sosyal yapısı ve kültürü ile ilgili araştırma yapacak kişileri söz konusu koleksiyondan yararlanmaya, arşiv malzemesine sahip vatandaşlardan elindekileri değerlendirmek üzere KKTC Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi’ni tercih etmeleri konusunda davet ediyoruz.” dedi.