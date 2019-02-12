Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkanı Ahmet Çaluda, İstanbul’da meydana gelen helikopter kazası sonucu şehit olan askerler için taziye mesajı yayınladı.
Çaluda mesajında şunları kaydetti:
“İstanbul’da meydana gelen elim helikopter kazası sonucu şehit olan kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına Allah’tan rahmet diliyorum. Başta şehitlerimizin aileleri olmak üzere tüm milletimizin başı sağolsun”.
Ahmet Çaluda, taziye mesajı yayınladı
Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkanı Ahmet Çaluda, İstanbul’da meydana gelen helikopter kazası sonucu şehit olan askerler için taziye mesajı yayınladı.
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