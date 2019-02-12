Ahmet Çaluda, taziye mesajı yayınladı

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkanı Ahmet Çaluda, İstanbul’da meydana gelen helikopter kazası sonucu şehit olan askerler için taziye mesajı yayınladı.

Çaluda mesajında şunları kaydetti:

“İstanbul’da meydana gelen elim helikopter kazası sonucu şehit olan kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına Allah’tan rahmet diliyorum. Başta şehitlerimizin aileleri olmak üzere tüm milletimizin başı sağolsun”.

