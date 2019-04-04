Ahmet Mithat Berberoğlu anıldı

Cumhuriyetçi Türk Partisi kurucu genel başkanı Ahmet Mithat Berberoğlu aramızdan ayrılışının 17’inci yıldönümünde bu sabah Karaoğlanoğlu’ndaki mezarı başında anıldı. Başbakan ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın da katıldığı anmada parti yetkililerinin yanı sıra Berberoğlu’nun kardeşleri de yer aldı. Girne İlçe Başkanı Mehmet Kale Kişi burada yaptığı konuşmada, “Berberoğlu partimizin kurucusu olmasının ötesinde demokrasi için verdiği mücadeleyle bugün bu ülkede sadece CTP’nin var olmasının ötesinde demokrasi ve eleştiri kültürünün gelişmesinde de çok büyük rol oynamıştır. Bu bizim için çok önemli bir şeydir. Sadece biz değil bütün toplum kendilerine çok şey borçludur” dedi.

ERHÜRMAN: MÜCADELE ONLARIN BIRAKTIĞI YERDEN DEVAM EDİYOR

Başbakan ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da yaptığı konuşmada Ahmet Mithat Berberoğlu ve arkadaşlarının verdiği mücadelenin önünde bir kez daha eğildiğini belirtti. Erhürman her yıl olduğu gibi bir kez daha kendilerini hatırlamak ve hatırlatmak gerektiğini kaydederek bugün ülkede çok partili bir rejim varsa, bugün ülkede ‘bütçe meclise’ denildiğinde kabul görmeyen şey gelenek haline geldiyse, özgürlükler ve demokrasi yolunda almamız gereken yolumuz olmasına rağmen bugün bu noktaya gelindiyse bunun altında başta Berberoğlu olmak üzere bedel ödemeyi göze alan arkadaşlarının kanı, teri, emeği olduğunu vurguladı. Erhürman şöyle konuştu:

“O günlerde kolay değildi bugün söylenenleri söylemek ve talep edilenleri etmek. Büyük bir mücadele yürüttüler ve onların bıraktığı yerden mücadele aynen devam ediyor. Bu ülkede daha fazla demokrasi, daha fazla özgürlük istiyoruz ve bu halkın kendi kararlarını almasını, kendi kendini yönetmesini istiyoruz, aynen o zaman istendiği gibi. Hayat kısa sürer ama mücadele uzun sürer. Hiçbirimizin hayatı mücadeleyi arzu ettiğimiz noktaya taşımaya yetmeyebilir. Bizlerinki de yetmeyebilir ama bileceğiz ki hepimiz hayatlarımızı birleştirerek üzerimize düşen sorumluluğumuzu yerine getireceğiz. Bu yüzden Berberoğlu’na her zaman müteşekkir olacağız.”

BERBEROĞLU: MUHAKKAK MUTLUDUR ÇÜNKÜ CTP DOĞRU YOLDADIR

Anma töreninde konuşan Ahmet Mithat Berberoğlu’nun kardeşi Atilla Berberoğlu ise konuşmasında kardeşinin demokrasiye en büyük hizmeti veren, cemaatini seven ve siyasi hayatında dürüstlük ve hizmet aşkıyla yoğrulan bir kişiliği olduğunu söyledi. Berberoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“1970’te CTP’yi kurduğunda siyasete siyasi partilerin önemini düşünerek adım attığını fakat ‘cemaati ikiye bölüyor’ diye adlandırdılar fakat iki sene sonra diğer partiler kuruldu ve siyasi partiler düzenlenerek görüşler ve hedefler belirlendi. Hiçbir zaman gayriciddi ve halkın yararına olmayan politikaları benimsemedi. Her defasında tenkit edildiler ama çoğu zaman kazanan onlar oldular. ‘Meclis açılsın’ dedi, ‘meclisi ne isten’ dediler? Sonra kabul ettiler. ‘Bütçe görüşmesi yapılsın’ dedi ‘bozgunculuk yapıyorsun’ dediler. ‘Parayı kim verirse parayı o idare edecek’ dediler, ‘hayır cemaat da vergi verecek ve verdiği vergilerin nereye harcandığını bütçede görecek’ dedi onu da kabul ettiler. Çok ciddi mücadeleler verdi. Bir ara görüşleri nedeniyle hapse bile atıldı ve işte bugünlere gelindi. Muhakkak nurlar içinde yatıyor ve mutludur çünkü CTP dürüst, doğru, popülizmden uzak, halkın yararına çalışmaya devam ediyor.”