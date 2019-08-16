Ahmet Tolgay'dan "sansür" iddialarına yorum: "Sadece izlemekle yetineceğim"

Gazeteci-Yazar Ahmet Tolgay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sanatçı Yaşar Ersoy'a uygulandığı iddia edilen sansür olayı ile ilgili yorumda bulundu.

Tolgay, şunları aktardı:

"Sayfama da yansıtıldı,aha bana soranlar var..."Yaşar Ersoy'a uygulanan sansür... Ahmet Tolgay abi sen ne diyorsun Kıbrıs’ın sanatsever bir büyüğü olarak?" Yanıtım şudur: Yıllar boyunca Yaşar Ersoy'un kitaplarına da sayfalar dolusu konu olan yazılarımla desteklediğim Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'nun bayan yöneticisinden öylesine şok edici bir sansür yemiştim ve Yaşar Ersoy da buna karşılık 'yukarı tükürsem bıyık, aşağı tükürsem sakal' deyip öylesine şaşırtıcı bir edilgenlik ve savuşma göstermişti ki, şimdi benim bu konuda diyeceklerim kimilerini karşı köşeye bir seksen yatırır..."Açtırmayın kutuyu" diye bir söz vardır malum.. Beni öylesine düş kırıklığına uğratmışlardı ki artık Lefkoşa Belediye Tiyatrosu ve etkinlikleri hakkında tek bir yazı yazmadım...O nedenle bana sansür koyanlara konulduğu iddia edilen sansürün gelişmelerini şimdilik sadece izlemekle yetineceğim."