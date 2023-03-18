Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal, Çanakkale Zaferi’nin 108. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Çanakkale’nin ümmet bilincinin tek vücut bulmuş hali ve bir var oluş mücadelesi olduğunu kaydeden Ünsal mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kahraman Türk askerlerinin uğrunda nice kanlar döktüğü şehit kanıyla yoğrulan vatanımızın bağımsızlığını, bölünmezliğini ve geleceğini, milletimizin kararlılığını, gücünü ve hakimiyetini simgeleyen şanlı bir gün olan, Çanakkale Zaferi'nin 108. yıl dönümünde başta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını şükran ve minnetle yad ediyor, tüm şehitlerimize ve ahirete irtihal eden gazilerimize yüce Allah’tan rahmet diliyorum.”