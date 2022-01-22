AIESEC Doğu Akdeniz, Türkiye’de motivasyon ve eğitim kongresi’ne katıldı

Uluslararası İktisadi ve Ticari İlimler Talebeleri Derneği’nin (AIESEC) Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) temsilcisi AIESEC Doğu Akdeniz, AIESEC Türkiye’nin her yıl düzenlediği “AIESEC Türkiye Eğitim ve Motivasyon Kongresi’ne (ATEMCO)” katıldı.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, Ankara Anadolu Hotels Esenboğa’da gerçekleşen kongrede yaklaşık 500 öğrenci yer aldı.

Türkiye’nin 17 farklı şehrinden ve 19 farklı şubesinden katılımcıların bulunduğu, ana sponsorluğunu Yapı Kredi Bankası’nın üstlendiği kongrede, teknoloji, girişimcilik, sürdürülebilirlik, inovasyon ve liderlik konuları üzerine eğitimler verildi, firmalar, katılımcılarla kariyer fırsatlarını paylaştı.



Konferansta AIESEC Doğu Akdeniz 2022-2023 Dönemi’nde Yeni Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapacak olan DAÜ Eczacılık Fakültesi öğrencisi Muzaffer Alper Gürsoy da anons edildi. Gürsoy, yeni dönemin başkanı seçilirken yaptığı açıklamada “AIESEC Doğu Akdeniz yapısı gereği, doğru plan, strateji ve yeterli emek ile Kuzey Kıbrıs’ın dünyaya açılan kapısı olma potansiyeline sahip. Biz, hedefimizi bu yönde koyduk ve bu yolda ilerleyeceğiz” dedi.AIESEC Doğu Akdeniz Yönetim Kurulu Başkanı DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü son sınıf öğrencisi Bilge Kıranbağlı da, 5. defa parçası olabilme şansını yakaladığı, yılın en önemli ve değerli kongresi olan ATEMCO’da AIESEC Doğu Akdeniz olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ve DAÜ’yü temsil etmekten büyük gurur duyduğunu ifade etti.1992 yılından bu yana DAÜ’de faaliyet gösteren ve üniversitenin Merkezi Derslikler Binası 3. katındaki ofisinde bulunan AIESEC Doğu Akdeniz, DAÜ’nün katkılarıyla birçok gence liderlik, yurtdışı staj ve gönüllülük deneyimi kazandırmaya devam ediyor.