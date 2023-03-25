AIESEC Doğu Akdeniz Yıllık Yerel Kongresi’ni İskele’de yaptı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) temsilcisi AIESEC Doğu Akdeniz yıllık yerel kongresini gerçekleştirdi.
DAÜ’den verilen bilgiye göre, İskele Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşen kongreye, AIESEC Türkiye, Giden Taraflı Global Volunteer Direktörü Meryem Rana Yurtçiçek de katıldı.
-Üç öğrenci staj imkanı buldu
DAÜ’nün desteği ile gerçekleşen kongrede, 59 AIESEC üyesi katılım gösterdi. Mart ayında yurtdışında üç öğrencinin staj imkanı bulduğu ifade edilen açıklamada, farklı projeler, etkinlikler, seminerler için çalışmaların devam ettiği kaydedildi.